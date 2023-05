Tipps für Meisterbälle – Seltene Pokébälle in Pokémon GO richtig einsetzen

Von: Joost Rademacher

Tipps für Meisterbälle – Seltene Pokébälle in Pokémon GO richtig einsetzen © Niantic / The Pokémon Company (Montage)

Pokémon GO hat für begrenzte Zeit die begehrten Meisterbälle eingeführt. Mit ein paar einfachen Tipps kann man das Beste aus den stärksten Pokébällen im Spiel holen.

San Francisco – Lange hat es gedauert, aber der Meisterball ist jetzt in Pokémon GO verfügbar. Der mächtigste Pokéball der Spiele hat es nach fast sieben Jahren auch in Niantics Mobilegame geschafft, ist aber nur für begrenzte Zeit durch eine Spezialforschung verfügbar. Da will der Umgang mit dem Meisterball wohlüberlegt sein. Mit ein paar einfachen Tipps könnt man sichergehen, dass der Meisterball in Pokémon GO auf jeden Fall das richtige Ziel findet.

Die besten Tipps für den Meisterball in Pokémon GO finden Sie hier.

Pokémon hat in seinen Spielen einen ganzen Schwall an verschiedenen Pokébällen hervorgebracht. Von verbesserten Fangraten über Heilung beim erfolgreichen Fang bis hin zu Freundschaftsbällen gibt es alle möglichen Effekte bei den Fang-Werkzeugen. Der Meisterball ist aber einzigartig, weil er erlaubt, jedes beliebige wilde Pokémon ohne Fehlschlag zu fangen.