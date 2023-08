TikTokerin wird bei großem Streamer-Event bestohlen

Von: Aileen Udowenko

„So unverdient“: Deutscher Top-Streamer packt über Gehälter aus © Rohat / unsplash (Montage)

Bei dem Event Battle of the Socials wurde die TikTokerin Videozeugs bestohlen. Zuschauer vermuteten direkt Rohat hinter dem Diebstahl.

Kiel – Die TikTokerin Videozeugs ging mit ihren 1,4 Millionen Followern auf Ganovenjagd. Zusammen mit bekannten Streamern nahm sie am Battle of the Socials teil. Allerdings wurden ihr während des Live-Events ihre teuren Kopfhörer gestohlen. Für die Zuschauer war sofort klar, wer für den Diebstahl verantwortlich war.

Beim Battle of the Socials in Mainz trafen die verschiedensten Streamer und Influencer aufeinander. Einige von ihnen teilten sich auch ein Hotel. Und in diesem soll es zu einem Diebstahl gekommen sein. Die TikTokerin Videozeugs berichtet in einem Video davon, dass ihre teuren Kopfhörer plötzlich nicht mehr auffindbar waren.