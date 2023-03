The Last of Us Staffel 2: Wann startet Staffel 2 der Serie von HBO?

Von: Ömer Kayali, Jonas Dirkes

Die erste Staffel The Last of Us begeisterte ein Millionenpublikum. Ellie-Schauspielerin Bella Ramsey verriet, wann es mit Staffel 2 der Serie weitergeht.

Update vom 21.03.2023: Jetzt wissen wir, wann mit der zweiten Staffel The Last of Us zu rechnen ist. Schauspielerin Bella Ramsey verriet während der The Jonathan Ross Show konkrete Informationen zum Starttermin der Fortführung der HBO-Serie. Laut der Darstellerin von Ellie, wird es allerdings noch ein wenig dauern, bis man sie und Joel wider sehen wird.

Demnach wird Staffel 2 von The Last of Us wohl Ende 2024, möglicherweise auch erst Anfang 2025 ausgestrahlt werden.

The Last of Us Staffel 2: Wann startet Staffel 2 der Serie von HBO? © Naughty Dog

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel könnten laut Ramsey bereits am Ende dieses Jahres stattfinden. Aktuell würde Serienschöpfer Craig Mazine an den Drehbüchern der kommenden Folgen schreiben, auch Casting-Entscheidungen müssten noch getroffen werden. Hält die Serie sich an den Zeitsprung der Spiele, könnte diese Zwangspause aber auch zum Vorteil der Zuschauer werden. Vom ersten auf den zweiten Teil der Spielvorlage vergehen nämlich einige Jahre. Eine ältere Bella Ramsey wäre für die Serienschöpfer also durchaus wünschenswert, denn ausgetauscht werden soll die Schauspielerin für den Zeitsprung nicht. Das ist bereits bekannt.

The Last of Us: Wird es eine zweite Staffel der Serie geben?

Ursprüngliche Meldung vom 24.01.2023 Hamburg – Nach den ersten Episoden steht bereits fest: Die The Last of Us ist ein weiterer grandioser Erfolg für den produzierenden Sender HBO. Nicht nur das, die Serien-Adaption der beliebten PlayStation-Spiele gilt ebenfalls als eine der besten – wenn nicht sogar als die beste – filmische Umsetzung eines Videospiels. Daher sollte einer weiteren Season wohl nicht im Wege stehen. Wie steht es um The Last of Us Staffel 2?

Serie The Last of Us Sender HBO Genre Apokalypse und Postapokalypse Autoren Craig Mazin, Neil Druckmann Darsteller Bella Ramsey, Pedro Pascal, Gabriel Luna, Nick Offerman Produktionsland USA Sender in Deutschland Sky, WOW

The Last of Us Staffel 2: So steht es um eine Fortsetzung

The Last of Us Staffel 2 bisher nicht bestätigt: HBO hat bislang nicht verraten, ob sie die Serie fortsetzen werden. Doch aus zwei Gründen liegt es nahe, dass die Produzenten bereits eine weitere Season planen.

Hohe Zuschauerzahlen: Zu den ersten beiden Episoden schalteten in den USA 4,7 sowie 5,7 Millionen Zuschauer ein. In der zweiten Folge stiegen die Zuschauerzahlen somit um 22 Prozent, was für das große Interesse des Publikums spricht. Ausgezeichnete Noten auf Bewertungsportalen: Die Zuschauerzahlen sind nicht nur hoch, dem Publikum gefällt auch, was es sieht. Beim Bewertungsportal Rotten Tomatoes liegt die Zuschauerwertung bei astronomischen 96 Prozent von 100. Auf IMDb wäre The Last of Us nach den ersten zwei Folgen zu urteilen eine der besten Serien aller Zeiten bei einer Note von 9,4 von 10. Das liegt unter anderem daran, dass sich die Adaption so nah an der Videospiel-Vorlage orientiert.

The Last of Us soll kein neues The Walking Dead werden

The Last of Us ist im Januar gestartet. © HBO

Die Anzahl der Staffeln soll sich in Grenzen halten: Produzent Craig Mazin äußerte sich gegenüber Gizmodo zu dem Thema. „Ich bin nicht daran interessiert, über das vorhandene Quellenmaterial hinauszugehen.“ Er wolle vermeiden, dass die The Last of Us eine neue Season nach der anderen erhält, ohne dass die Produzenten ein Ende für die Geschichte vor Augen haben. Dieses Problem hat zum Beispiel die thematisch ähnliche Serie The Walking Dead, die bereits über zehn Staffeln umfasst – und zu der schon verschiedene Spinoffs produziert wurden.

Sollte HBO sich zur Fortsetzung von The Last of Us entscheiden – was sehr wahrscheinlich ist – dann werden sich die Produzenten wohl weiterhin stark an der Geschichte der Originale orientieren und einige kleinere Änderungen vornehmen. Staffel 1 greift die Ereignisse des ersten Spiels auf, daher wird die 2. Season voraussichtlich The Last of Us Part II behandeln.