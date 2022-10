The Last of Us Part I: Wann kommt die PC-Version des Remakes?

Von: Ömer Kayali

„The Last of Us Part I“ ist das PS5-Remake des beliebten PlayStation-Spiels. Eine PC-Version soll ebenfalls kommen. Wann erscheint sie?

„The Last of Us Part I“ hat Diskussionen unter PlayStation-Spielern entfacht. Es handelt sich um ein Remake des PS3-Titels, der 2013 auf den Markt kam. Da jedoch ein Jahr später bereits eine überarbeitete Fassung erschien, sehen Fans der Reihe nicht ein, weshalb sie ein drittes Mal den Vollpreis dafür zahlen müssen – neu kostet das Remake für die PS5 sogar 80 Euro. Es ist daher verständlich, dass viele PlayStation-Spieler erst einen Sale abwarten, bevor sie zuschlagen. Das Spiel kennen sie schließlich bereits. PC-Spielern dürfte die Entscheidung wesentlich leichter fallen. Denn mit dem Remake kommt die „The Last of Us“-Serie erstmal für den PC – und es ist durchaus wahrscheinlich, dass auch „The Last of Us Part II“ für den PC erscheint. Während die PS5-Version bereits veröffentlicht ist, müssen PC-Spieler aber noch warten. Wann ist der Release von „The Last of Us Part I“ für PC?

„The Last of Us Part I“: Release-Termin für PC-Version steht noch nicht fest

Sony hat bestätigt, dass die PC-Version von „The Last of Us Part I“ kommen wird. Allerdings steht noch immer kein Veröffentlichungsdatum dafür fest. Meist dauert es Jahre, bis Sony eine PC-Version seiner Titel herausbringt. Bei „The Last of Us Part I“ dürfte die Wartezeit aber nicht so lange sein. Jonathan Benainous vom Entwicklerstudio Naughty Dog antwortete einem Fan auf Twitter, der seine Begeisterung für das Spiel zum Ausdruck brachte, mit den Worten: „Schön zu hören, dass du so begeistert bist! Die PC-Version sollte etwas später erscheinen, aber sehr bald nach der PS5-Veröffentlichung!“ Das ist zwar eine sehr vage Aussage, doch sie bestätigt, dass wir nicht allzu lange auf die PC-Version warten müssen.

Ellie und Joel im Remake „The Last of Us Part I“. © Naughty Dog/Sony PlayStation

Immer mehr PlayStation-Spiele landen auf PC

Die Exklusivtitel für die PlayStation sind die große Stärke der PS5 und PS4. Daher ist es für alle PC-Spieler sehr erfreulich, dass immer mehr Titel eine PC-Version erhalten. Bislang sind das unter anderem folgende Games:

„God of War“

„Marvel‘s Spider-Man Remastered“

„Uncharted: Legacy of Thieves Collection“

„Horizon Zero Dawn“

„Days Gone“

„Death Stranding“

Die Chancen stehen gut, dass weitere Highlights folgen werden. Neben dem bereits erwähnten „The Last of Us Part II“ könnten auch „God of War Ragnarok“ oder „Ghost of Tsushima“ heiße Kandidaten sein.