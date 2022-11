The Callisto Protocol: Alle Grafikmodi auf PlayStation und Xbox bekannt

Von: Joost Rademacher

The Callisto Protocol: Alle Grafikmodi auf PlayStation und Xbox bekannt © Krafton/Striking Distance Studios

Bei The Callisto Protocol stellt sich wieder die Frage: bessere Bildrate oder höhere Auflösung? Auf Konsolen wird es mehrere Grafikmodi für das Spiel geben.

San Ramon, Kalifornien – In letzter Zeit wird die Debatte um Bildraten von 60 FPS (Frames pro Sekunde) in Spielen wieder lauter. Nachdem Titel wie Gotham Knights zuletzt mit festen 30 FPS die Fans enttäuscht hatten, sind als Nächstes viele Augen auf die Performance von The Callisto Protocol gerichtet. Damit niemand eine Katze im Sack kauft, sind die erwarteten Grafikmodi des Horrorspiels auf PS4, PS5 und Xbox bekannt.

Die aktuelle Konsolengeneration hat leichtes Spiel mit The Callisto Protocol. Auf der PS5 und Xbox Series X können Spieler aus zwei verschiedenen Grafikmodi wählen, die jeweils Performance und Grafikqualität bevorzugen. In der Preview zu The Callisto Protocol war das Spiel bisher nur im Qualitätsmodus mit 30 FPS verfügbar.