Tears of the Kingdom wurde getestet – das sind die Wertungen

Von: Janik Boeck

Alle Zelda-Spiele im Ranking – Selbstverständlich landet Breath of the Wild auch bei uns ganz weit oben © Nintendo

Wie gut ist das neue Zelda? Es sind einen Tag vor Release die ersten Tests erschienen.

Hamburg – Breath of the Wild hat nicht nur die Zelda-Reihe, sondern Gaming an sich revolutioniert. Unter den Fans sind die Erwartungen an den Nachfolger The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom entsprechend hoch. Ob Links neues Abenteuer für die Nintendo Switch überzeugen kann, wissen die ersten Tests.

ingame.de zeigt den Wertungsspiegel der Tests zu Tears of the Kingdom.

Auf Metacritic trudeln seit dem 26. März um 15 Uhr nach und nach die ersten Wertungen für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ein.