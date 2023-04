Survival-Format steht Kopf – Teams treten in 7 vs. Wild an

Von: Janik Boeck

7 vs. Wild Staffel 3 ist offiziell © Instagram: 7vswild

Es geht in eine neue Runde. Diesmal treten aber nicht nur sieben Leute an. In 7 vs. Wild gibt es diesmal 14 Teilnehmer.

Magdeburg – Die ersten beiden Staffeln 7 vs. Wild haben YouTube-Deutschland im Sturm erobert. Kein Wunder also, dass Erfinder Fritz Meinecke den Erfolgszug bis zur Endhaltestelle fahren will. Er kündigte ganz offiziell 7 vs. Wild Staffel 3 an, obwohl es vorher hieß, dass diese nie kommen werde. Um sie zu realisieren, wurden die Regeln des Survival-Formats drastisch geändert.

ingame.de erklärt die Regeländerungen in 7 vs. Wild Staffel 3.

Schon in der Ankündigung von 7 vs. Wild Staffel 3 ließ Fritz Meinecke verlauten, dass im dritten Anlauf einiges anders werden soll.