Super Mario blind gespielt – YouTuberin geht mit kreativem Video viral

Von: Janik Boeck

Super Mario mit verbundenen Augen – YouTuberin geht mit irrem Selbstversuch viral © JaidenAnimations (YouTube)/Nintendo (Montage)

Manche Menschen brauchen die besondere Herausforderung. Eine YouTuberin hat Super Mario World mit Augenbinde gezockt – und ging damit viral.

Los Angeles – Super Mario World ist ein alteingesessener Klassiker für den Super Nintendo, aber wir leben in einer Zeit, in der kaum noch jemand einen so alten Schinken zum ersten Mal zockt. Eine Ausnahme von dieser Regel dürfte YouTuberin Jaiden Animations sein, die sich kürzlich zum ersten Mal an die Originalversion des Jump-‘n-Run-Urgesteins gewagt hat. Ein einfaches Playthrough hat ihr aber nicht gereicht, also spielte sie das Spiel buchstäblich blind. Ihr Video dazu ist auf YouTube ein voller Erfolg.

ingame.de berichtet über die YouTuberin, die Mario World blind gespielt hat.

In gewisser Weise ist JaidenAnimations ein YouTube-Urgestein. Die Animationskünstlerin ist schon seit 2014 auf der Website aktiv und hat sich mit ihren handanimierten Storyvideos und Sketches direkt in die Herzen der YouTube-Community katapultiert.