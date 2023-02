Streamerin live auf Twitch sexuell belästigt – Auf Twitter bekommt sie deswegen Hasswelle

Von: Janik Boeck

QuiteLola wurde in Thailand im Twitch-Stream belästigt. Auf Twitter wird sie deswegen aufs übelste beleidigt.

Thailand – QuiteLola begeistert ihre Fans auf Twitch mit jeder Menge IRL-Streams. In diesen erkundet sie zum Beispiel Städte wie Hamburg oder Los Angeles und nimmt ihre Fans dabei mit auf die Reise. Aktuell reist QuiteLola durch Thailand und gibt Einblicke in das Land im Südosten von Asien. In einem Stream wurde sie vor laufender Kamera begrapscht und anschließend auf Twitter auch noch dafür beleidigt.

Die Streamerin wird in ihren Streams immer mal wieder mit unangenehmen Menschen konfrontiert. Schon bei einem früheren Stream in L.A. wurde QuiteLola von einer Frau attackiert. Wärhrend eines Streams von Ende Februar 2023 kam es allerdings zu einem Vorfall ganz anderen Ausmaßes. Die Streamerin wurde ihrer eigenen Aussage zufolge mitten im Livestream von einem Mann begrapscht.