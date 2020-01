Twitch-Streamer jetzt als Actionfigur - Peinlicher Fehler inklusive

Der amerikanische Twitch Streamer Tyler1 hat jetzt seine eigene Actionfigur bekommen. Jedoch sieht Sie ihm nicht so ähnlich, wie man glaubt.

Twitch Streamer Tyler1 erweitert Merchandise Artikel.

Tyler1 zeigt erstmalig seine eigene Actionfigur im Livestream.

Ein fehlerhaftes Detail verwirrt Streamer wie Fans gleichermaßen.

Endlich dürfen sich Tyler1 Fans über neues Merchandise freuen. Dieses Mal handelt es sich tatsächlich nicht um Klamotten, sondern um eine erste eigene Actionfigur des exzentrischen League of Legends-Streamers. Als er einen ersten, prüfenden Blick auf die Nachbildung wirft, trifft ihn allerdings der Schock. Vor laufenden Kameras entdeckt er einen peinlichen Schönheitsfehler an seinem zweiten Ich.

Die Tyler1 Actionfigur: Shop des Twitch-Streamers erhält Zuwachs

Twitch Streamer Tyler "Tyler1" Steinkamp erhält seine erste Actionfigur. Zu fast 3 Millionen Follower hat es der Internet-Star bisher gebracht. Selbst einen eigenen Shop mit Merchandise in allen Formen und Farben betreibt Tyler1 inzwischen. Ob Shirts, Poster, Tassen, Sticker oder Handyhüllen, die Auswahl fällt definitiv nicht zu klein aus. Doch das scheint ihm noch nicht zu reichen, denn nun stellt der Streamer eine eigene Sammelfigur während eines Livestreams vor. Unglücklicherweise scheint der Prototyp ihm nicht wirklich zu gleichen.

Twitch-Streamer Tyler1 zeigt erstmalig neue Sammelfigur – und entdeckt einen erschreckenden Schönheitsfehler

Am 27. Januar 2020 möchte Tyler1 die erfreuliche Neuigkeit mit seinen Fans teilen und öffnete die Verpackung der Actionfigur live im Stream auf Twitch. Die Figur im Funko-Pop Stil wurde zwar in puncto Kleidung sowie Gesichtsausdruck perfekt eingefangen, wie unschwer am orangefarbenen Winnable-Shirt sowie seinem Markenzeichen, dem blauen Headset, zu erkennen ist.

Auch die ikonische Pose wie er seine Muskeln anspannt, stimmt mit dem 1,68 Meter großen Kraftpaket aus Missouri überein. Ausgerechnet die Hautfarbe des braungebrannten US-Amerikaners sorgt jedoch für Schlagzeilen. Im direkten Vergleich vor der Kamera zeigt sich, dass die Actionfigur einen deutlich dunkleren Hautton hat als der Streamer selbst. Tyler1s erster Kommentar, nachdem er die Figur seinen Zuschauern präsentiert, fällt verdutzt aus: "Ich bin doch nicht so dunkelhäutig".

Tyler1: Actionfigur mit Schönheitsfehler – Fans des Streamers ebenfalls verwirrt

Auch die Fangemeinde ist seiner Meinung, wie man unschwer an den Kommentaren im entsprechenden Reddit-Post zum Eklat erkennen kann. Diese reichen nämlich von "No way!" bis hin zu "WTF" oder "WEAK". Äußerst verwirrt über den Stand der Dinge sagte Tyler nur "Ich bin eigentlich nicht so dunkel, warte, warte, warte. Ich habe keine helle Haut, aber so dunkel bin ich nun auch wieder nicht. Okay, das ist ein bisschen zu viel des Guten." Einige Minuten lang ließ sich der umstrittene Streamer-Schreihals über das Design seiner Nachbildung aus – seine Fans lachen herzhaft über den Fauxpas.

+ Tyler1: So sieht die Actionfigur des Twitch-Streamers aus. © Tyler1 Shop

Als er die zweite Figur in seiner Lieferung inspizierte, begann er sich schließlich darüber Gedanken zu machen und sammelte Verbesserungsvorschläge für die Designer. "Okay, wir müssen das auf jeden Fall fixen. Ich mein klar, wenn so dunkel wäre, gäbe es daran nichts auszusetzen. Die Idee ist generell gut, allerdings müssen wir den Farbton noch anpassen", fasst Tyler1 fachmännisch zusammen. Er ist jedoch nicht der einzige Influencer mit einem Abbild seiner Selbst. Auch Mixer Streamer Ninja erhielt nun sein erstes eigenes Outfit innerhalb eines Spiels. Dennoch ist Ninja weiterhin unzufrieden mit den Änderungen in Fortnite und überlegt aufzuhören, wie ingame.de* berichtet.

Streamer im Urlaub: Deshalb könnte die Actionfigur von Tyler 1 so dunkel geraten sein

Im weiteren Verlauf des Streams erzählt Tyler1, dass er den Einfall für die Umsetzung der Figur nach seinem Urlaub auf Hawaii hatte. Vielleicht ist der sonnenreiche Trip auf die idyllische Insel der Grund dafür, dass die Hautfarbe der Actionfigur so dunkel ausfiel. "Wir hatten die Idee, als ich aus Hawaii zurückkam - ihr wisst wie dunkel ich in Hawaii war, allerdings ist der Farbton der Figur nochmals etwas dunkler geraten." Ob es sich beim peinlichen Schönheitsfehler tatsächlich um einen Fehltritt des Designers handelt oder "schwarzer" Humor dahinter steckt, wollte der 25-Jährige nicht preisgeben.

Die erste Tyler1-Figur kann man derzeit auf seiner Website für 24,99 $ zzgl. Versand ergattern. Möglicherweise ist jedoch schon bald die korrigierte Fassung im Umlauf. Der Streamer kündigte an, sich noch einmal mit dem Verantwortlichen hinzusetzen, um eine Alternative zu schaffen.

Vielleicht kein Urgestein, aber dennoch nicht weniger bekannt ist Streamerin Pokimane. Diese erhielt durch einen herausstechenden Fan ein eigens Eminem-Cover Lied, bei dem der User ihr auf besondere Art und Weise seine Gefühle stand.

