Streamer startet neu – „Unge“ wechselt zum V-Tuber

Von: Joost Rademacher

Teilen

Streamer startet neu – „Unge“ wechselt zum V-Tuber © YouTube: ungespielt / Twitch (Montage)

YouTuber und Streamer Unge legt eine Auszeit ein. Das heißt aber nicht, dass er komplett verschwindet – unter neuem Namen startet ein neues Projekt.

Hamburg – Vor Monaten hatte „Unge“ das letzte Mal bei Twitch live gestreamt. Danach verschwand der YouTuber und Streamer scheinbar von der Bildfläche. Aus gutem Grund, wie sich herausstellen sollte. Auf YouTube hat er sich kürzlich zum ersten Mal seit langem an seine Zuschauer*innen und Fans gewandt. In Zukunft wird es wohl gleichzeitig eine Auszeit und einen Neustart geben. „Unge“ liegt erstmal auf Eis, stattdessen macht er jetzt als Raik weiter.

Was hinter dem Wandel von Unge zu Raik steckt, lesen Sie hier.

Mehr zum Thema Aus Unge wird Raik: Das steckt hinter dem Neustart auf YouTube und Twitch

Der Streamer hat im Video bereits angekündigt, in den kommenden Wochen und Monaten mehr an sich selbst zu arbeiten, mit Sport und mit professioneller Hilfe. Auf Twitch wird er aber ebenfalls weiterhin aktiv sein, mit seinem neuen Namen – und einem neuen Look. Raik hat als V-Tuber auf Twitch neu gestartet, um streamen zu können, ohne sich selbst vor der Kamera zu zeigen.