Star Wars Battlefront: Project Maverick – Leak nennt Details zum Shooter von EA

Stockholm, Schweden – Das First- und Third-Person-Shooter-Franchise Star Wars Battlefront erscheint mit neuen Spielen in verschiedenen Abständen seit 2004. Nachdem der erste Teil der Serie, Star Wars Battlefront, von Pandemic Studios entwickelt wurde, übernahm das schwedische Entwicklerstudio Electronic Arts Digital Illusions Creative Entertainment (EA DICE) die weitere Produktion der Star Wars-Spiele. Der Release des zuletzt veröffentlichten Titels Star Wars Battlefront II liegt nun bald drei Jahre zurück und die Spieler wünschen sich einen neuen Star Wars-Teil. Seit einer gewissen Zeit tauchten hierzu einige Leaks auf, die angeblich verraten, dass EA DICE seit mittlerweile 1,5 Jahren an einem neuen Spiel arbeitet. Dies trägt wohl den Arbeitstitel Star Wars Project Maverick. Ein kürzlich aufgetauchter Leak soll nun konkrete Details zum noch unangekündigten Spiel von Electronic Arts preisgeben.

Name des Spiels Star Wars Project Maverick (unbestätigt) Release (Datum der Erstveröffentlichung) - Publisher (Herausgeber) Electronic Arts* (unbestätigt) Serie Star Wars Battlefront (unbestätigt) Plattform PS5*, Xbox Series X*, PC (unbestätigt) Entwickler EA DICE, EA Motive (unbestätigt) Genre First- und Third-Person-Shooter (unbestätigt)

Star Wars Battlefront: Project Maverick: Leak verrät Spielern Details zum Star Wars-Spiel von EA

Wie bei allen unangekündigten Spielen üblich, ranken sich auch um Star Wars Project Maverick viele Gerüchte. Verschiedene Leaks sollen den Spielern brandheiße Informationen geben, doch kann man sich nie sicher sein, ob die vermeintlichen Leaks der Wahrheit entsprechen. Auf Reddit äußerte sich aber nun ein User namens pmaverick1233 zu Wort, der in Montreal als Writer arbeitet, angeblich spannende Details zu Star Wars Project Maverick kennt und diese mit den EA-Spielern teilen möchte. Seinem Accountnamen nach zu urteilen, hat er wohl zu seiner eigenen Sicherheit ein neues Reddit-Konto eröffnet, nur um die Leaks zu veröffentlichen. Durch einen befreundeten Writer, der anscheinend an Star Wars Project Maverick mitwirkte, erfuhr der Reddit-User die folgenden Informationen.

So verrät der User pmaverick1233 via Reddit, dass der Titel Star Wars Project Maverick nicht nur der Arbeits-, sondern auch der finale Name des noch unangekündigten Spiels sein soll. Der neue Star Wars-Teil besteht außerdem angeblich zum größten Teil aus einem Singleplayer-Modus, doch findet man auch einen Koop- und Multiplayer-Modus vor. Letztere sollen aber relativ klein ausfallen. Zur Gesamtgröße des Spiels äußerte sich der Reddit-User zwar nicht, es wurde jedoch durch einen anderen Leak bekannt, dass die Spieler mit Star Wars Project Maverick keinen AAA-Titel von Electronic Arts erwarten können. Anders verhält es sich mit dem hauseigenen Fußballspiel, wobei EA zum Release von FIFA 21 einiges ändert und so ein besseres Spiel* liefern will.

Star Wars: Project Maverick-Leak prophezeit flexible Art zu spielen

Inhaltlich gesehen können sich dieSpieler des noch unbestätigten Electronic Arts-Titels Star Wars Battlefront: Project Maverick in einer Kampagne, also Spielrunde, für eine von zwei möglichen Seiten entscheiden. So steht es dem Star Wars-Spieler laut Leak frei, die Seite des Imperiums zu wählen und als Del Meeko zu spielen oder sich für die Seite der Rebellion zu entscheiden und das Spiel aus der Sicht von Shriv zu erleben. Jede Kampagne hat die ungefähre Länge von der aus Star Wars Battlefront II, wenn man im Singleplayer-Modus spielt. Zudem sind die Missionen bezüglich der Szenenwechsel player-friendly gestaltet, was bedeutet, dass der Spieler nicht von nervigen Cutscenes oder Ladebildschirmen unterbrochen wird, wenn er beispielsweise vom Boden aus ein Raumschiff betritt.

Dazu kommt laut Leak, dass die Spieler in Star Wars Project Maverick, das von EA DICE mit Sitz in Stockholm noch nicht angekündigt wurde, ihre eigenen Raumschiffe und andere Gefährte kaufen bzw. freischalten und personalisieren können. Der Reddit-User erwähnt außerdem, dass in dem neuen Star Wars-Spiel viele Charaktere aus den Romanen und der animierten Fernsehsendung zu Star Wars auftauchen werden. Es werden zum Beispiel auch Orte genannt wie Coruscant und Sullust. Zu guter Letzt wird im vermeintlichen Leak von der Story in Star Wars Project Maverick berichtet, die von Electronic Arts als Prequel zu Star Wars Battlefront II gedacht sein soll. Wie immer gilt aber, vermeintliche Leaks mit Vorsicht zu genießen. Außerdem berichtet Ingame.de über die Alternativlösung von Electronic Arts aufgrund der abgesagten E3 2020*.

