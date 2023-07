Spieler farmen falsch in Diablo 4 und erfahren es erst im Livestream

Von: Janik Boeck

Diablo 4: Verrückter Barbaren Sprung Build macht euch zum Hulk – So baut ihr ihn nach © Blizzard Entertainment

Spieler haben in Diablo 4 falsch gefarmt. Das erfuhren sie in einem Livestream.

Irvine, Kalifornien – Um die beste Ausrüstung in Diablo 4 zu bekommen, muss man durch die Hölle gehen – manchmal sogar buchstäblich. In einem Livestream erfuhren viele Spieler, dass sie seit Wochen falsch gefarmt und stattdessen ihre Zeit verschwendet haben.

ingame.de verrät, warum Spieler in Diablo 4 falsch gefarmt haben.

Im Endgame gibt es verschiedene Möglichkeiten zu farmen. Eine davon sind die Albtraum-Dungeons in Diablo 4. Wenn es um die besten einzigartigen Items in Diablo 4 geht, haben sich viele Fans aber an die Höllenflut gehalten.