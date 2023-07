Sony dünnt Spielebibliotheken aus – letzte Chance für 10 Spiele bei PS Plus

Von: Joost Rademacher

Teilen

Sony dünnt Spielebibliotheken aus – letzte Chance für 10 Spiele bei PS Plus © Sony

Im Juli 2023 haben PS Plus Abonnenten hervorragende Gratis-Games bekommen. Dafür werden diesen Monat aber noch ein paar Spiele aus dem Angebot fliegen.

Hamburg – Mit PS Plus haben Gamer auf PS4 und PS5 praktisch nie Mangel an neuen Spielen zum Zocken. Zusätzlich zu den monatlichen Gratis-Games im Essential-Abo gibt es bei PS Plus Extra und Premium eine umfangreiche Bibliothek, auf die man jederzeit zugreifen kann. Hin und wieder dünnt Sony das Angebot aber auch ein wenig aus, so auch im Juli 2023. Zehn Spiele sind nur noch für kurze Zeit bei PS Plus Extra und Premium spielbar.

Die 10 verschwindenden Spiele bei PS Plus finden Sie hier.

Mehr zum Thema PS Plus: 10 Spiele fliegen im Juli 2023 raus – Letzte Chance für Extra und Premium

Wann genau Sony die Spiele aus dem Angebot von PS Plus nimmt, ist aber noch nicht bekannt. In der Regel funktioniert das Abo aber in einem Rhythmus, bei dem neue Spiele zur Mitte eines Monats in die Bibliothek kommen. Meistens verschwinden die alten Spiele etwa zur gleichen Zeit.