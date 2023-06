YouTube-Live-Stream von gesuchtem Verbrecher – FBI muss hilflos zuschauen

Eigentlich wird der Philippiner Apollo Quiboloy wegen diverser schwerer Vergehen vom FBI gesucht. Das hinderte ihn aber nicht an einem Livestream auf YouTube.

Philippinen – Er bezeichnet sich selbst als Sohn Gottes, führt eine Glaubensgemeinschaft von angeblich 6 Millionen Menschen an und wird seit Jahren vom FBI gesucht. Zu stören scheint das den Philippiner Apollo Quiboloy allerdings nicht groß, denn nun startete der zur Fahndung ausgeschriebene „Priester“ ganz ungeniert einen Livestream auf YouTube und predigte vor seinen Anhängern. Ob das zur großen Streamer-Karriere für Quiboloy reichen wird, bleibt aber fraglich.

Der selbsternannte „Sohn Gottes“ wird vom FBI gesucht

Warum wird Apollo Quiboloy vom FBI gesucht? Wenn sich schon das amerikanische FBI einschaltet, sind die vorgeworfenen Vergehen meist keine Bagatellen. Tatsächlich wird Quiboloy, der sich selbst mal bescheiden als Pastor, aber in legereren Momenten auch als Besitzer des Universums oder Sohn Gottes bezeichnet, für diverse Formen des Menschenhandels gesucht.

Quiboloys soll Menschen zur Arbeit gezwungen und in sklavenähnlichen Umständen gehalten haben, Sexhandel mit Menschen betrieben haben und selbst Kinder zu sexuellen Handlungen genötigt haben. Für all das wurde der 73 Jahre alte Philippiner bereits im Jahre 2021 von einer kalifornischen Grand Jury angeklagt. Seither wird Quiboloy vom FBI gesucht.

Streaming-Ausflug auf YouTube hat noch keine Konsequenzen für Quiboloy

Anstatt sich nun aber bedeckt zu halten, arbeitete der Sohn Gottes scheinbar lieber an seiner eigenen Streamer-Karriere. So war Quiboloy noch am 18. Juni auf YouTube in einem eigenen Livestream zu sehen. Trotz der angeblich 6 Millionen Anhänger seiner Glaubensgemeinschaft Kingdom of Jesus Christ, schafft es Quiboloy auf seinem YouTube-Kanal aber nur auf knapp 47.700 Abonnenten.

Apollo Carreon Quiboloy Sohn Gottes YouTube.jpg © FBI

Auch die YouTube Shorts der fragwürdigen Predigten des Besitzers des Universums schaffen es meistens nicht vierstellige Aufrufzahlen zu überbieten. Ob sich das FBI die frechen Auftritte von Quiboloy auf YouTube anschaut, ist unterdessen nicht bekannt. Auch YouTube selbst hält sich bisher bedeckt und lässt den gesuchten Priester ohne Einschränkungen auf seiner Plattform streamen.