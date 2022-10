„Smash“ ist Jugendwort des Jahres – Das sind die Reaktionen

Von: Josh Großmann

Wer macht das Rennen: „Smash“, „bodenlos“ oder „Macher“? © Fabian Sommer/dpa

Die Wahl zum Jugendwort 2022 ist abgeschlossen und „smash“ ist der Sieger. Auf Twitter zeigen sich wie üblich gemischte Gefühle zum Voting von Langenscheidt.

Hamburg – Aus der Abstimmung zum Jugendwort 2022 geht „smash“ als Sieger hervor. Das bedeutet so viel wie „mit jemandem Sex haben/etwas anfangen“ und hat seine Bekanntheit durch ein Handy-Spiel erlangt. „Smash“ konnte sich gegen die Konkurrenten „Macher“ und „bodenlos“ durchsetzen, die einige Nutzer auf Twitter lieber auf Platz 1 gesehen hätten. Besonders die Fans von EliasN97 dürften sich ärgern, da der Twitch-Streamer das Wort „Macher“ auf die Liste brachte.

ingame.de präsentiert „smash“ als Jugendwort 2022 und wie die Reaktion zum Sieger aussehen.

„Smash“ bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie „zerschlagen“ und wird von Jugendlichen in anzüglichem Kontext genutzt. Bekannt wurde es durch das Handy-Spiel „Smash or Pass“. Hier muss man die Gesichter von Prominenten nach links oder rechts wischen. Je nachdem, ob man „smashen“ oder „passen“ – also verzichten – würde. Ein vergleichbares Wort auf Deutsch wäre beispielsweise „ballern“.