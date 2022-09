Fortnite: Alle Leaks zu Season 4 – Skins, Battle Pass und Gameplay-Elemente

In Fortnite steht die neue Season 4 bevor. Auch dieses Mal warten wieder neue Skins, neue Mechaniken und ein neuer Battle Pass. Das sind alle bekannten Leaks.

Cary, North Carolina – Epic Games bringt in regelmäßigen Abständen neue Updates zu Fortnite, um das Gameplay des Battle Royale so frisch wie möglich zu halten. Nun stehen große Veränderungen mit dem Start von Chapter 3 Season 4 an, in der es wieder etliche Skins, neue Waffen und witzige Events warten. Alle Leaks zu Fortnite Season 4 findet man hier im Artikel.

ingame.de enthüllt alle Keaks zu Fortnite Season 4 und zeigt den neuen Battle Pass, neue Skins und neue Gameplay-Elemente

Fortnite Chapter 3 Season 4 trägt den Titel „Paradise“ und verspricht das Gameplay des irrwitzigen Shooters wieder auf den Kopf zu stellen. Einige bekannte Insider haben sich den Code des Spiels genauer angesehen und können jetzt schon präzise Aussagen über die kommenden Inhalte von Fortnite treffen. Wie es scheint, werden in Season 4 von Fortnite wieder Flugzeuge verfügbar, mit denen man seinen Gegnern das Leben aus der Luft zur Hölle machen kann.