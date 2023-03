Nestlé kauft bei YFood ein – Streamer sind sauer

Von: Janik Boeck

Teilen

Nestlé macht Streamer sauer © Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Nestlé ist bei YFood eingestiegen. Viele Streamer verlassen das sinkende Schiff.

Hamburg – Nestlé hat es wieder in die Aufmerksamkeit der Streamer geschafft. Der umstrittene Lebensmittel-Konzern hat Anteile an YFood gekauft. Auf Twitter schlägt der Kauf einige Wellen.

ingame.de verrät, warum der Nestlé-YFood-Deal für Streamer wichtig ist.

Mehr zum Thema Nestlé steigt bei YFood ein - Twitch Streamer kündigen Partnerschaft

Am 27. Februar 2023 wurde bekannt, dass Nestlé eine Minderheitsbeteiligung von YFood anstrebt. Mit anderen Worten: Nestlé investiert in YFood. Das Start-up aus Höhle der Löwen wurde vor allem dadurch bekannt, dass es viele Streamer auf Twitch sponserte, bevor es in etlichen Supermärkten die Regale füllte.