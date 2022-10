Sinan-G vs. Mo Abdallah: Interview zu Boxkampf eskaliert nach wenigen Sekuden

Von: Daniel Neubert

Sinan-G vs. Mo Abdallah: Interview zu Boxkampf eskaliert nach wenigen Sekuden © youtube.com/UniversumBoxing / instagram.com/mo_abdallah / ingame.de (Montage)

Influencer im Boxring: Rapper Sinan-G und Mo Abdallah treten gegeneinander an. Doch bereits das Promo-Interview eskalierte.

Hamburg, Deutschland – In den letzten Monaten erfreuten sich Boxkämpfe zwischen deutschen Influencern und diversen Rappern im Netz immer größerer Beliebtheit. Neben den Streamern MckyTV und Trymacs stieg auch der Rapper Sinan-G in den Ring. Nach dem letzten großen Live-Boxkampf zwischen den Influencern Fat Comedy und Bilal Gold im September wurde bekannt, dass Sinan-G erneut in den Ring steigen wird, diesmal sogar gegen den Profi-Boxer Mohamed Abdallah. Als die beiden Kontrahenten sich für ein Promo-Interview trafen, eskalierte das Treffen bereits nach wenigen Sekunden.

ingame.de verrät, wieso das Interview zwischen Sinan-G und Mo Abdallah aus den Fugen geriet.

Die beiden Gegner Sinan-G und Mo Abdallah haben sich am 09.10.2022 für ein Promo-Interview bei Universum Boxing eingefunden, um in einem Livestream für ihren bevorstehenden Kampf zu werben. Doch bevor es überhaupt zu einem verbalen Schlagabtausch im Interview kommen konnte, flogen bereits die Fäuste zwischen den beiden Gegnern.