Shroud: World of Warcraft kostet den Streamer 13.000 Dollar auf einmal

Mixer-Streamer Shroud spielt derzeit leidenschaftlich World of Warcraft Classic. Um seine Mitspieler nicht im Stich zu lassen, gibt er 13.000 Dollar auf einmal aus.

Kalifornien, USA – Zur absoluten E-Sports-Elite weltweit gehört der kanadische Streamer Shroud. Der ehemalige Counter-Strike: Global Offensive-Profi spielt seit vergangenem Jahr vermehrt World of Warcraft Classic, obwohl der 25-Jährige dadurch auch eine Menge Zuschauer verlor. Jetzt sorgte ausgerechnet das MMO WoW dafür, dass der Twitch- und Mixer-Star Shroud mehrere tausend US-Dollar für einen Privatjet ausgab.

Obwohl der erfolgreiche Gamer für seine außergewöhnlichen Shooter-Fähigkeiten bekannt ist und dafür auch ausgezeichnet wurde, wechselte Shroud Ende vergangenen Jahres immer mehr zum MMORPG World of Warcraft Classic. Das kostete ihn nicht zuletzt unter anderem auch den ersten Platz der Twitch-Charts. Doch, auch wenn der junge Streamer Shroud zahlreiche Zuschauer verlor, die vor allem an seinen Streams von Shootern wie Call of Duty interessiert waren, litt seine Karriere kaum darunter: Nachdem der Gamer Shroud seine Streaming-Plattform von Twitch zu Mixer gewechselt hatte, konnte er weiterhin einen Zuwachs an Followern verzeichnen.

