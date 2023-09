Sexismus im Gaming: Umfrage beantworten und Nintendo Switch gewinnen

Von: Daniel Neubert

Sexismus ist ein alltägliches Problem, doch findet dieses auch im Gaming-Kosmos statt? Für eine Recherche brauchen wir nun Ihre Unterstützung.

Hamburg – Sexismus ist ein allgegenwärtiges Thema, mit dem viele Menschen in ihrem Leben stetig konfrontiert werden. Doch findet Sexismus auch in einem Kontext wie Gaming statt? Durch die Teilnahme an unserer Umfrage können Sie unsere aktuelle Recherche zum Thema unterstützen. Helfen Sie uns, indem Sie Ihre Erfahrungen und Eindrücke mit uns teilen, die in unsere Reportage einfließen.

Sexismus im Gaming: So können Sie uns unterstützen

Worum geht es? Für viele Menschen ist Sexismus ein Thema, welches sich auf viele unterschiedliche Lebensbereiche auswirkt. Wir wollen der Frage nachgehen, ob und in welchem Umfang Sexismus auch in Videospielen und dessen Communitys stattfindet. Zwar sind laut Studien mittlerweile knapp die Hälfte der Spielenden Frauen, trotzdem kommt es immer wieder zu Schilderungen von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.

Sexismus im Gaming: Umfrage beantworten und Nintendo Switch gewinnen © Unsplash.com / Lorenzo Herrera

Wie kann ich helfen? Über den Link gelangen Sie hier zu unserer Umfrage zum Thema „Sexismus im Gaming“, die sich auch ganz einfach über PC und jedes Smartphone oder Tablet ausfüllen lässt. Dabei sammeln wir Erfahrungsberichte von verschiedenen Personen, um im Zuge einer Reportage Betroffenen eine Stimme zu geben und Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Die Erfahrungsberichte von Spielerinnen sind dabei besonders wichtig. Die Befragung dauert ca. 5 Minuten.

Sexismus im Gaming: Darum ist Ihre Teilnahme wichtig

Was bringt meine Teilnahme? Durch Ihre Teilnahme unterstützen Sie unser Team bei der Recherche und teilen uns Ihre Erfahrungen mit. Somit können wir wertvolle Eindrücke gewinnen, um über das Thema umfassend zu berichten. Sie bleiben auf Wunsch dabei natürlich vollkommen anonym, im Rahmen der Umfrage werden keine personenbezogenen Daten erhoben. Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme.

So nehmen Sie an der Verlosung teil: Als Dankeschön für Ihre Teilnahme verlost ingame.de unter allen Einsendungen eine Nintendo Switch Lite. Sofern Sie an der Verlosung teilnehmen wollen, teilen Sie uns im letzten Schritt der Umfrage Ihre Mail-Adresse mit, über die wir Sie kontaktieren können. Der Verlosung erfolgt per Zufall. Die Umfrage läuft noch bis zum 10. September 2023.