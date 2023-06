Seasons in Diablo 4 könnten alles kaputt machen

Kommentar – Diablo 4 macht einen Fehler

+ © Blizzard / Imago Images (Montage) In Diablo 4 sind Konsolen-Spieler über Pferde am PC sauer. © Blizzard / Imago Images (Montage)

Die Seasons in Diablo 4 bringen ein Feature mit, das alles zerstören könnte.

Irvine, Kalifornien – Diablo 4 begeistert die Massen. Seit Release schnetzelt man sich nach Feierabend eifrig durch die Ausgeburten der Hölle. Auf dem Weg zu Level 100 macht Blizzard Fans aber einen Strich durch die Rechnung, weil der Publisher an einer alten Tradition festhält.

ingame.de verrät, an welcher Tradition Blizzard in Diablo 4 festhält.

Blizzard verriet, dass aktuelle Charaktere in Diablo 4 nutzlos für Season 1 und den Battle Pass sind.