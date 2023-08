Vampire kommen zu Diablo 4: Season of Blood startet bald

Von: Philipp Hansen

Vampire kommen zu Diablo 4: Season of Blood startet bald © Blizzard Entertainment (Montage)

Auf der Gamescom 2023 hat Blizzard überraschend die Season 2 von Diablo 4 vorgestellt. Vampire sollen das Highlight des neuen Updates werden.

Köln – Season 1 von Diablo 4 ist in vollem Gange, die Fans sehnen sich aber nach neuen Inhalten und nötigen Gameplay-Verbesserungen. Blizzard erhört die Gebete und hat auf der Openeing Night Live einen Trailer und viele Infos zur Season 2 in Diablo 4 vorgestellt.

ingame.de verrät das Start-Datum und neue Inhalte der Season 2 in Diablo 4:

Auch wenn Diablo 4 derzeit etwas schwächelt und man mit Season 2 und Vampiren neuen Hype erzeugen muss, vermeldet Blizzard Rekorde. Bisher haben sich 12 Millionen Spieler durch Diablo 4 geschnetzelt und durchschnittliche soll jeder davon gut 100 Stunden investiert haben, klingt stark.