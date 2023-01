Scurrows und Orangemorange wechseln die Plattform – Fans feiern Twitch-Abgang

Von: Ömer Kayali

Teilen

Die Glücksspiel-Streamer Scurrows und Orangemorange haben mit ihrem Twitch-Abgang für Aufruhr gesorgt. Fans befürworten den Wechsel.

Funchal, Madeira – Twitch ist längst keine Plattform mehr, auf der nur Videospiele gestreamt werden. Die Streamer lassen sich viel andere Formate einfallen. So haben sich auch die umstrittenen Casino und Glücksspiel-Streams durchgesetzt. Zwei der bekanntesten Streamer in diesem Bereich sind Scurrows und Orangemorange, die nun Twitch verlassen haben, um auf dem konkurrierenden Portal Kick weiterzumachen. Ihre Fans stärken ihnen den Rücken.

Vollständiger Name Theo Bottländer Bekannt als Scurrows Wohnort Madeira,Portugal Follower auf Twitch ca. 180.000 Follower auf YouTube ca. 200.000 Follower auf Kick ca. 2.500

„Kick echt ne mega Seite“: Scurrows- und Orangemorange-Fans feiern den Wechsel

Wieso verlassen die Streamer Twitch überhaupt? Dass die beiden Glücksspiel-Streamer vermehrt bei Kick streamen, hat mehrere Gründe:

Scurrows und Orangemorange verkündeten zum Anfang des Jahres 2023, dass sie Twitch verlassen, weil sie das Portal für intransparent halten und mit vielen Entscheidungen nicht einverstanden seien.

Außerdem hat Twitch mittlerweile Regulierungen für Glücksspiel-Streams eingeführt, was wohl ebenfalls ein Grund für den Wechsel ist.

Darüber hinaus bietet Kick finanziell bessere Konditionen, da die Streamer stärker an Einnahmen durch Streams und Spenden beteiligt.

Scurrows und Orangemorange werden allerdings nicht exklusiv bei Kick streamen und somit ist eine Rückkehr zu Twitch nicht völlig ausgeschlossen.

So reagieren die Fans: Die Follower der Streamer bewerten den Wechsel größtenteils positiv. Auf Twitter schreiben sie unter anderem: „Kick echt ne mega Seite dafür, dass es nur ne Beta ist, warten wir mal ab, was alles noch kommt.“ In einem anderen Kommentar heißt es: „Hoffe Kick geht durch die Decke und bietet Twitch endlich mal Konkurrenz, damit Twitch sich auch mal wieder ein kleines wenig anstrengt“. Einige Fans glauben, dass nach Scurrows und Orangemorange noch weitere Streamer zu Kick wechseln werden.

Scurrows und Orangemorange streamen ab sofort hauptsächlich auf Kick. © unsplash/twitch/instagram/scurrows/orangemorange (Montage)

Es gibt auch Kritik – Hinter Kick soll ein Online-Casino-Betreiber stecken

Kick wird schon jetzt kritisiert: Offenbar steckt einer der Mitbegründer des Online-Casinos Stake hinter dem Twitch-Konkurrenten. Und da Scurrows und Orangemorange Partner von Stake sind, haben einige Leute etwas daran auszusetzen. Nachdem die Glücksspiel-Streamer das Ganze als lebensverändernde Ankündigung bezeichnet hatten, kritisierte ein Twitter-User das wie folgt: „Was war das für ein life changing announcement? Ihr wechselt einfach nur die Plattform und streamt dort wieder das Gleiche. Nur weil da wieder Stake von dem ihr gesponsert werdet, [dabei ist]. Mit life changing hat das nichts zu tun, sondern nur mit Kohle...sorry bro.“

Scurrows schießt jedoch zurück und kritisiert Twitch, da die Plattform zu Amazon gehört:

Tanzverbot und Orangemorange sorgten im vergangenen Jahr mehrmals für Kontroversen. Vor allem der Streit mit dem Streamer Tanzverbot auf der Gamescom sorgte für die ein oder andere Schlagzeile.