Pokémon-Trio Team Rocket trennt sich wohl nach 26 Jahren – Fans trauern

Von: Noah Struthoff

Teilen

26 Jahre lang schikanierte das Trio von Team Rocket in Pokémon Ash und seine Freunde. Nun ist wohl damit Schluss: die legendären Verbrecher haben sich getrennt.

Hamburg – Jeder, der in den letzten 26 Jahren etwas von Pokémon gehört hat, kam auch nicht an ihrem Namen vorbei: Team Rocket. Das Verbrecher-Trio aus Jessie, James und einem sprechenden Mauzi begleitete Ash und seine Freunde fast in jeder Folge durch die Abenteuer. Ihr große Ziel war immer der Fang von Pikachu. Nun gibt es Ärger und es kommt noch härter: Team Rocket hat sich getrennt! Wir verraten, was bereits über die Trennung bekannt ist und wie Fans reagieren. Vorab aber die Warnung, denn es gibt Spoiler zu den neusten Anime-Folgen von Pokémon.

Team Rocket trennt sich – Fans trauern weltweit um das legendäre Verbrecher-Trio

Was ist passiert? In der aktuellen Staffel der Anime-Serie von Pokémon ist viel neu. So gewinnt Ash erstmalig nach 26 Jahren die Pokémon-Liga und darf sich als Champ krönen. In der neusten Folge, die gerade erst in Japan ausgestrahlt wurde, wird es dann aber auch nochmal auf anderer Art und Weise emotional.

Team Rocket bekommt darin einen großen Auftritt und versucht wiedermal Ash‘s Pikachu zu stehlen. So erhalten sie sogar fast all ihre Pokémon zurück, die sie in den letzten 26 Jahren gefangen haben und dürfen zusammen mit ihnen auf die Jagd gehen. Dabei scheitern sie und werden mit einem Schuss in den Ofen weg katapultiert – so weit, so normal für alle Pokémon-Fans.

Team Rocket trennt sich in Pokémon. © Pokémon / Game Freak /Nintendo

Die Trennung: Anstatt dass Jessie, James und Mauzi ihre erneute Niederlage eingestehen, kommt es zum Bruch der drei Verbrecher. Sie geben einander die Schuld am Scheitern und es kommt zum großen Streit. Infolgedessen trennen sich Jessie, James und Mauzi und ziehen in unterschiedliche Richtungen ab. Besonders interessant: sie lassen auch all ihre Pokémon zurück und ziehen alleine los. Es scheint eine endgültige Trennung zu sein.

Wer ist Team Rocket überhaupt? Team Rocket besteht aus Jessie, James und einem sprechenden Mauzi. Die drei Verbrecher sind seit der ersten Staffel des Pokémon-Anime fester Bestandteil der Serie und versuchen seit nunmehr 26 Jahren die unterschiedlichsten Pokémon zu fangen und ihrem Boss zu präsentieren. Das Hauptziel ihrer Jagd ist stets das Pikachu von Ash und so trifft Team Rocket fast in jeder Folge auf Ash und Pikachu. Dabei ziehen Jessie, James und Mauzi immer den Kürzeren und verlieren im Kampf. Auch deshalb sind die tollpatschigen Verbrecher mittlerweile in viele Herzen der Pokémon-Fans gelangt. Team Rocket ist mittlerweile sogar Bestandteil von Pokémon GO.

Trennung von Team Rocket – Fans trauern doch hoffen auf eine Rückkehr

So reagieren Fans: Weltweit löste die aktuelle Pokémon-Folge Entsetzen aus und tausende Fans diskutieren nun über die Trennung. Es werden alle Möglichkeiten abgewogen und Lösungen spekuliert. Viele Fans trauern aber schon ihren Kindheitserinnerungen nach, denn bisher war es undenkbar, dass Team Rocket irgendwann nicht mehr existiert.

Team Rocket mit Jesse, James und Mauzi aus Pokémon © Pokémon / Game Freak /Nintendo

Ist es eine endgültige Trennung? Das ist noch nicht ganz klar. Die Staffel ist noch nicht zu Ende und eine Rückkehr im Verbund könnte durchaus passieren. Allerdings gibt es im Teaser der neusten Folge keine Hinweise auf eine Rückkehr. Möglicherweise scheint das Ganze also doch endgültig zu sein. Zwei Theorien scheinen dabei besonders interessant zu sein:

Es wurde bereits bekannt, dass auch Ash und Pikachu in der kommenden Staffel keine Hauptrollen mehr spielen werden. Andere Charaktere sollten ihre Plätze einnehmen und auf Reisen gehen. Möglicherweise ist da auch kein Platz für Team Rocket und durch die Trennung könnte man bereits die Antagonisten aus der Serie entfernt haben.

Dagegen spricht allerdings, dass es zwar ein Wiedersehen mit vielen ehemaligen Pokémon von Team Rocket gab, aber die beiden ursprünglichen Begleiter, Arbok und Smogmog, noch keinen Auftritt bekamen. Das könnte sich noch ändern und würde für einen erneuten Zusammenschluss sprechen.

Nun bleiben noch zwei Folgen, um eine mögliche Rückkehr von Team Rocket zu implementieren. Eins kann aber sicher sein: Pokémon-Fans sollten die Taschentücher bereithalten, denn es wird wohl emotional.