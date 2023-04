Schon wieder Skins in Call of Duty – Gratis-Samurai-Operator

Von: Janik Boeck

Teilen

Warzone 2 und MW2: Season 3 Roadmap – Alle freischaltbaren Inhalte © Infinity Ward

Neue Geschenke in Call of Duty. Für Warzone 2 und Modern Warfare 2 gibt es einen gratis Skin.

Santa Monica, Kalifornien – Unter „Call of Duty“-Fans gibt es ein Meme: Es ist egal, wie kaputt das Spiel ist, der Shop funktioniert immer. Die Unmengen an Waffenbauplänen, Stickern, Anhängern und Operator-Skins müssen schließlich zu den Fans finden. Bei all dem Kaufrausch gibt es aber auch immer wieder kleine Geschenke. Aktuell verschenkt CoD wieder einen Gratis-Skin im Samurai-Look.

ingame.de verrät, wie man den Gratis-Skin in Call of Duty bekommt.

Den Gratis-Operator im Samurai-Look für Warzone 2 und MW2 bekommt ihr nur, wenn ihr auf der PlayStation 4 oder der PS5 zockt. Außerdem braucht ihr ein aktives PS Plus Abo.