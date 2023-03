Neues Event in Pokémon GO: So wird die Sammler Herausforderung gelöst

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: So löst ihr Sammler Herausforderung mit Ditto im „Lets GO“-Event © Niantic / ingame.de (Montage)

In Pokémon GO hat zum Event „Lets GO!“ eine neue Sammler-Herausforderung begonnen. Dabei muss Ditto gefangen werden.

San Francisco – In Pokémon GO startete heute ein neues Event „Let‘s GO!“ mit Meltan. Dabei müssen die Spieler auch das begehrte Formwandler-Pokémon Ditto einfangen. Das ist jedoch eine kompliziertere Herausforderung als es im ersten Moment klingen mag, denn das Pokémon weiß sich durchaus gut zu verstecken und Trainer hinters Licht zu führen. Aber für alle Aufgaben gibt es eine Lösung.

ingame.de verrät, wie die Sammler-Herausforderung in Pokémon GO beim Event mit Ditto zu lösen ist.

Wer die Sammler-Herausforderung mit Ditto erfolgreich beenden möchte, sollte zuerst die Feldforschung abschließen. Durch die Feldforschung erhalten Spieler die Pokémon, die für die Sammler-Herausforderung sowieso gebraucht werden. Doch die Jagd nach Ditto kann sich kompliziert gestalten.