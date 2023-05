GTA 6 Trailer bei PlayStation-Show im Mai erwartet – Nur noch 2 Tage

Von: Aileen Udowenko

Der PlayStation Showcase startet schon nächste Woche. Gerade GTA 6 Fans haben große Erwartungen an das Event von Sony und rechnen mit einem ersten Trailer zum Spiel.

Hamburg – Sony hat den nächsten großen PlayStation Showcase angekündigt und vielleicht könnte es für GTA-Fans eine riesige Überraschung geben. Am 24. Mai werden die anstehenden Projekte des Gaming-Giganten präsentiert und einige der Zuschauer rechnen mit einem ersten Trailer zu GTA 6. Könnte Rockstar Games also endlich mehr vom heißersehnten Spiel preisgeben?

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

GTA 6: Fans rechnen mit erstem Trailer beim großen PlayStation Showcase

Das wird vermutet: Natürlich ist noch streng geheim, welche Ankündigung am 24. Mai von Sony zu sehen sein werden. Allerdings gibt es schon jetzt allerlei heiße Gerüchte zu möglichen Inhalten des PlayStation Showcase. Neben Dingen wie dem „The Last Of Us“-Multiplayer oder einem möglichen Remake zu Metal Gear Solid 3: Snacke Eater, lassen sich aber auch Vermutungen zu GTA 6 finden. Denn einige Fans rechnen damit, dass Rockstar Games endlich einen ersten Trailer zum anstehenden Gangster-Game zeigen wird.

Darüber hinaus gehen sogar einige Fans davon aus, dass GTA 6 zum Release PlayStation-Exclusive sein wird. Zwar gibt es für die zweite Aussage keine stichfesten Beweise, aber ein erster Trailer zu GTA 6 scheint langsam mehr als überfällig. Denn dem letzten Finanzplan von Take-Two zufolge, wird GTA 6 vermutlich 2024 releast und bisher gab es keine weiteren Informationen zum Spiel als die bloße Ankündigung Anfang 2022.

GTA 6 beim großen PlayStation Showcase – Fans rechnen mit dem ersten Trailer © PlayStation / Rockstar Games Montage

GTA 6 Trailer beim PlayStation Showcase – Wie wahrscheinlich ist das?

Kommt der Trailer? Zugegeben, die Chancen sind wohl eher gering, dass Fans nächste Woche einen Trailer zu GTA 6 vorgesetzt bekommen, aber wie Justin Biber schon sagte „Never say Never“. Außerdem hat Rockstar bereits die Ankündigung zur Next-Gen-Version von GTA 5 auf einem früheren PlayStation-Event gemacht. Ob sie diesen Weg allerdings auch bei einem der wohl am sehnlichst erwarteten Videospiele aller Zeiten wählen werden, bleibt abzuwarten. Bisher wurden derart große Releases immer über einen entsprechenden Tweet des Entwicklers angekündigt.

PlayStation Showcase Beim Playstation Showcase dreht sich alles um die Zukunft der Konsole von Sony. Am 24. Mai ist es dann wieder so weit und Fans bekommen innerhalb einer Stunde jede Menge neue Infos zu anstehenden Games und Hardware. Mittlerweile sind rund anderthalb Jahre seit dem letzten Event von Sony vergangen und Fans sind dementsprechend aufgeregt. Vielleicht wartet mit GTA 6 sogar wirklich eine gewaltige Überraschung auf die geduldigen Zuschauer.

Auch zum Superbowl 2023 gab es ähnliche Gerüchte zu einem GTA 6 Trailer während der Halbzeitshow. Doch schon diese Vermutung bewahrheitete sich leider nicht. Auch wenn es möglicherweise keinen Trailer beim PlayStation Showcase zu sehen geben wird, hat Sony bestimmt einige andere Überraschungen in Petto.