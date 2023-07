Rockstar Games plant wohl Remaster für Red Dead Redemption – Fans haben Angst um GTA 6

Von: Aileen Udowenko

Rockstar Games plant wohl Remaster für Red Dead Redemption – Fans haben Angst um GTA 6 © Rockstar Games (Montage)

Rockstar Games soll wohl an einem Remaster zu Red Dead Redemption arbeiten. Fans sind in Sorge, dass deshalb der Release von GTA 6 in die Ferne rückt.

New York – Wenn Spieleklassiker ein Remaster spendiert bekommen, ist die Freude eigentlich groß. Allerdings lassen die Gerüchte um eine Auffrischung von Red Dead Redemption nicht bei jedem Gaming-Fan das Herz höherschlagen. Sollte Rockstar Games tatsächlich an einem Remaster des Western-Actionrollenspiels arbeiten, könnte sich dies auf die Ankündigung und den Release von GTA 6 auswirken.

Über ein Remaster zu Red Dead Redemption wird nicht zum ersten Mal gemunkelt, allerdings war es lnge Zeit still um das Projekt. Der Journalist Colin Moriarty erzählte in seinem Podcast allerdings, dass das Remaster des Western-Klassikers seitens Rockstar Games nie auf Eis lag.