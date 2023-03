Nach Fortnite-Skin: Rezo jetzt scheinbar auch in Gangster-Game aufgetaucht

Von: Josh Großmann

Nach Renzo dem Zerstörer in Fortnite scheint Streamer Rezo einen weiteren geheimen Spiele-Auftritt hinzulegen. Kollegen haben ihn in einem weiteren Spiel erkannt.

Aachen – Spätestens seit seiner „Zerstörung der CDU“ ist der YouTube- und Twitch-Star Rezo in ganz Deutschland ein bunter Hund. Mit seiner blauen Haarpracht kann man den Streamer überall wiedererkennen. Doch scheinen einige Spieleentwickler bei seinem Look abgeguckt zu haben, sodass Rezo nun ein Skin in Fortnite ist und scheinbar in einen Auftritt in einem weiteren Spiel hat.

Echter Name unbekannt Bekannt als Rezo oder Renzo Geburtstag 14. August 1992 Geburtsort Wuppertal Follower auf Twitch 536.342 (Stand: März 2023) Abonnenten auf YouTube 1.030.000 (Stand: März 2023)

„Das ist wirklich Rezo“: Jasmin_Gnu und Mexify finden Streamer-Kollegen in Gangster-Spiel

Was ist passiert? Der bekannte YouTuber und Twitch-Streamer Rezo hat offenbar eine eigene Hommage in Fortnite erhalten. Im Spiel gibt es nun „Renzo, den Zerstörer“ – einen schurkischen Influencer mit blauer Haarpracht. Das sind auch für Rezo zu viele Zufälle auf einmal. Doch jetzt sind Jasmin_Gnu und Mexify, ebenfalls Streamer auf Twitch, auf das Spiel Crime Boss: Rocky City aufmerksam geworden.

Crime Boss: Rockay City – Hier soll sich ein weiterer Rezo-Klon verstecken © 505 Games

Und, gesehen? Der linke Charakter auf dem Bild erinnert die Streamer-Kollegen unweigerlich an Rezo. Durch die blaue Frisur und dem breiten Grinsen ist der Vergleich nicht weit hergeholt. „Das ist wirklich Rezo“ exklamiert die Streamerin und fragt Rezo in einer Story auf Instagram, wie viel er für seinen Auftritt gezahlt bekommen habe. „Hab 10 Euro dafür bekommen“, antwortet der Influencer scherzhaft.

So läuft es derzeit bei Rezo auf Twitch Rezo ist nur gelegentlich auf Twitch unterwegs, sodass er in den vergangen 90 Tagen (Stand: 20. März 2023) nur 9 Mal gestreamt hat. Dabei hat er jedoch durchschnittlich über 9.500 Zuschauer und gehört damit zu den beliebtesten Gesichtern auf Twitch. Mit Content aus der Kategorie „Just Chatting“ versorgt er seine Fans mit gemütlichen Plauder-Einlagen und spannenden Reaktionen auf das alltägliche Geschehen.

Rezo wird mit 67-jährigen Schauspieler verglichen – Sehen sich zum Verwechseln ähnlich

Die Figur in Crime Boss: Rocky City wird im Spiel übrigens von Michael Rooker verkörpert, den man bereits aus The Walking Dead und Guardian of the Galaxy kennt. Im Direktvergleich zwischen dem 67-jährigen Schauspieler und Rezo sucht man die Gemeinsamkeiten aber vergeblich. Der Haarschnitt scheint schon eine Menge auszumachen. Im Trailer kann man sehen, wie die Figur im Spiel aussehen wird.

Nur Zufall, oder? Mit ziemlicher Sicherheit handelt es sich hierbei nur um einen Zufall. Bei Fortnite gibt es auch keine offizielle Bestätigung dafür, dass Renzo der Zerstörer wirklich Rezo darstellen soll, doch scheint die Beweislage Bände zu sprechen. Jedoch ist die Beobachtung von Jasmin_Gnu und Mexify dennoch berechtigt – mit seiner scherzhaften Reaktion hat Rezo gezeigt, dass es sich jedoch um keine wissentliche Kooperation handelt. Rezo hat ARD und ZDF kritisiert, als er die Recherchen des funk-Netzwerks hinterfragte.