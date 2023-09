Ungeklärte Kopfschmerzen zwingen größte deutsche Streamerin zur Pause – „Grauenhafter Kreislauf“

Von: Janik Boeck

Die größte deutsche Streamerin muss eine Auszeit nehmen. Reved meldete sich in einem Video an ihre Fans. Sie müsse sich um ihre Gesundheit kümmern.

Funchal, Madeira – Im Volksmund wird das Streamer-Dasein gerne als Faulenzer-Leben verschrien. Was soll denn daran auch anstrengend sein, den ganzen Tag vor einem PC zu sitzen und zu reden. Dass all das gar nicht so einfach ist, bewies die größte deutsche Twitch-Streamerin Reved. In einem Statement erklärte sie, dass sie eine gesundheitsbedingte Zwangspause mache. Das Streamen sie zu anstrengend geworden.

Vollständiger Name Antonia Staab Bekannt als Reved Geburtstag 3. Juli (nicht Juni) 2000 Geburtsort Aschaffenburg, Bayern Follower auf Instagram 460.000 (Stand: Juni 2023) Follower auf Twitch 1.000.000 (Stand: Juni 2023)

Größte Twitch-Streamerin in Deutschland macht Zwangspause – Gesundheit steht im Fokus

Was ist passiert? Am 12. September 2023 veröffentlichte Reved, bürgerlich Antonia Staab, in dem sie erklärte, eine gesundheitlich bedingte Streaming-Pause machen zu müssen. Sie habe wiederkehrende Kopfschmerzen, bei denen ihr bislang kein Arzt habe helfen können. Nach etlichen Jahren der Ungewissheit und der Schmerzmittel wolle sie ihre Gesundheit nun endlich an erste Stelle packen und sich darum kümmern. Erst vor kurzem wurde Reved zur größten Streamerin der Welt, nachdem sie einen 7-Tage-Stream veranstaltet hatte.

Das sagt Reved: In ihrem Statement-Video offenbarte sie einige schockierende Details über ihre Kopfschmerzen. Sie habe bereits sämtliche Ärzte aufgesucht und niemand könne ihr helfen. Weiter erklärte sie, dass sie „seit zwei Jahren an fünf bis sechs Tagen die Woche Schmerztabletten nehmen“ müsse.

Sie habe bisher keine Kraft gehabt, um zum Arzt zu gehen. Das habe wiederum dazu geführt, dass die Probleme noch schlimmer wurden. „Das war ein sehr sehr grauenhafter Kreislauf, dass es mir total schlimm ging, ich aber nicht die Kraft hatte, irgendwas daran zu ändern“.

Kopfschmerzen zwingen Reved in die Knie – Zukunft noch ungewiss

Wie sieht die Zukunft für Reved aus? Reved erklärt in ihrem Statement, sie wolle nur mit dem Streaming pausieren. Es gebe bislang Überlegungen, wie sie ihren Content am besten weiterführen könne. Der Plan sei, einmal in der Woche weiterhin aufzunehmen. Dabei würde es sich dann vor allem um Reactions und anderen Content halten, den sie außerhalb vom Stream produzieren kann.

Reved macht Twitch-Pause – Streamerin wendet sich in emotionalem Video an ihre Fans © YouTube: Reved / Twitch (Montage)

Darüber hinaus sei die Zukunft aber noch ungewiss. Es würden vermutlich weniger Videos kommen, weil sie nicht mehr aus Streams stammen können. Wann eine eventuelle Rückkehr in die Live-Streams kommen könnte, weiß Reved selbst noch nicht. „Weder ich, noch irgendwer anders weiß, wie lange diese Streaming-Pause ist“.

Reved bedankt sich bei ihren Fans: Trotzdem hat die Streamerin auch einige positive Worte für ihre Fans. Sie bedankt sich vor allem dafür, dass sie sich die Auszeit finanziell leisten kann. Im letzten Jahr zeigte Reved ihre YouTube-Einnahmen, die sie dank der Fans generieren konnte. Ohne diese Mittel, hätte sie sich die Pause nicht leisten können.