Resident Evil 4 Remake: Leak verrät Änderungen am Gameplay

Resident Evil 4 Remake – Neue Infos geleaked © Capcom / ingame.de (Montage)

Bis zum Release vom Resident Evil 4 Remake dauert es nicht mehr lange. Jetzt verrät ein neuer Leak, was Capcom am Gameplay verändern will.

Tokio – Mit Resident Evil 4 schuf Capcom einen modernen Horror-Klassiker. Neben zahlreichen Remaster-Versionen für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch ist das Spiel inzwischen auf fast jeder Plattform erschienen. Im Juni kündigte der japanische Publisher nun das offizielle Remake des Titels an, der wie bereits die Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 vom Grund auf neu und in einem frischen Gewand erscheinen wird. Ein Leak auf Reddit lieferte jetzt erste Details zur Neuauflage des Klassikers.

ingame.de verrät, was sich laut dem Leak im Resident Evil 4 Remake verändern soll.

Im Juni 2022 kündigte Capcom das heiß erwartete Remake des Klassikers Resident Evil 4 endlich offiziell an. Der Publisher hatte nicht nur einen schicken Trailer, sondern zur Freude der Fans direkt auch ein Release-Datum im Gepäck.