Resident Evil 4: Top-Wertungen bei Tests und Reviews – Darum lieben es Kritiker

Von: Joost Rademacher

Resident Evil 4 hat vor seinem Release überwältigend gute Reviews erhalten. Ein paar Gründe dafür finden sich in fast jeder Kritik aus der Presse wieder.

Hamburg – 2023 ist schon im März auf dem Weg, ein wirklich starkes Jahr für Videospiele zu werden. Überraschungen wie Hi-Fi Rush, lang erwartete Publikumslieblinge wie Hogwarts Legacy und hervorragende Remakes führen schon jetzt die Top-Listen der besten Spiele des Jahres an. Eines dieser Remakes ist Resident Evil 4, die Neuauflage von einem der wohl besten Horrorspiele aller Zeiten. Schon vor seinem Release überschüttet die Presse den Titel in Tests und Reviews mit Spitzenwertungen. Über diese 3 Gründe dafür sind sich scheinbar alle einig.

Name des Spiels Resident Evil 4 (Remake) Release 24. März 2023 Entwickler Capcom Publisher Capcom Genre Survival Horror Plattform PS4, PS5, Xbox Series X|S, PC

Resident Evil 4: Tests und Reviews – So gut bewertet die Presse das Remake

So gut ist Resident Evil 4 in der Presse: Am 17. März erlosch das Embargo auf Reviews von Resident Evil 4 und schnell zeichnete sich ab, dass Capcom erneut einen Treffer mit einem seiner Remakes gelandet haben könnte. Inzwischen sind auf der Website Metacritic 100 Wertungen aus der Presse eingegangen, das Spiel steht dadurch bei einem Durchschnitt von 93 von 100 Punkten.

Resident Evil 4 bei Metacritic: 93/100 Punkte (100 Reviews)

93/100 Punkte (100 Reviews) Resident Evil 4 bei OpenCritic: 92/100 (99 Reviews)

Mit diesem Punktestand ist Resident Evil 4 aus dem Stegreif zu einem der bisher besten Spiele des Jahres geworden. Auf der PS5 hat es die höchste Wertung aus allen bisherigen Spielen im Jahr 2023 bei Metacritic. Insgesamt über alle Plattformen hinweg belegt es hinter Metroid Prime Remastered und dem Xbox Series X Release von The Witcher 3 den dritten Platz.

Was ist Metacritic? Metacritic ist eine 2001 gegründete Website, die einen umfassenden Index von erschienenen Filmen, Spielen, Fernsehserien und Musikalben beinhaltet und verfasste Tests/Meinungen/Wertungen dazu aggregiert. Aus diesen Wertungen ermittelt die Seite schließlich einen Durchschnittswert. Seit Jahren ist Metacritic eine wichtige Seite für Konsumenten, um einen Referenzwert für die Qualität neuer Medien auf einen praktischen Blick zu erhalten, oder auch um eigene Nutzerreviews zu veröffentlichen. .

Auch im Test von Resident Evil 4 bei ingame.de erweist das Horror-Remake sich als erneuter Höhepunkt der Reihe. Unter allen Pressestimmen finden sich immer wieder überschneidende Argumente, warum Resident Evil 4 in seiner Neuauflage so ein überragender Titel ist. Drei Gründe dafür stechen besonders hervor.

Resident Evil 4: Drei Gründe, warum die Presse das Horrorspiel so liebt

Das Kampfsystem: Wer Resident Evil 4 nicht selbst gespielt hat, könnte meinen, dass man darin einfach nur möglichst viele Zombies und Monster über den Haufen schießt. Das ist auch nicht ganz falsch, was die Kritiker an dem Remake aber feiern, ist weniger das „was“, sondern das „wie“. Die Reaktionen der Gegner auf Schüsse an verschiedenen Körperstellen, die Waffenauswahl und diverse Überarbeitungen der Neuauflage geben den Kämpfen von Resident Evil 4 eine Menge Tiefe.

Hauptcharakter Leon S. Kennedy hat jetzt ein paar neue Fähigkeiten im Umgang mit seinem Messer. Zum Beispiel kann er einige Angriffe von Gegnern mit gutem Timing parieren. Vor allem funktioniert der Waffenwechsel wesentlich schneller, als es noch im Original der Fall war. Die Neuerungen kommen auch in der Review von GameSpot sehr gut an – die Seite vergleicht die Kämpfe mit Tänzen, „in denen mit Waffen jongliert, Ressourcen im Blick behalten und Paraden ausgeübt werden.“

Das Pacing: Der Begriff „Pacing“ ist im Gaming nicht einfach zu erklären. Man könnte einfach sagen, Resident Evil 4 würde nicht langweilig werden. Es geht aber auch um die Abwechslung in den Spielelementen, wie viele verschiedene Ideen und clevere Twists und neue Eindrücke jede Umgebung bietet. Auch die Abstände, in denen sich intensive Action, Puzzles und Dialoge abwechseln oder wie Spannungshöhepunkte im Spiel verteilt sind, sind hier wichtige Faktoren. Das ist eine weitere Stärke bei Resident Evil 4 – IGN schreibt dazu: „es ist wie eine Achterbahn, die von den Gleisen abkommt und durch eine Reihe spektakulärer Spukhäuser rast.“

Die Atmosphäre: Das originale Resident Evil 4 ist ein Spiel, das bei all seinen Horror-Momenten einen starken Sinn für B-Movie-Humor hat. Diesen Spagat hat auch das Remake geschafft, dabei das Spiel aber mit aktueller Grafik versehen und besonders den Charakteren mehr Persönlichkeit und Charme eingeflößt. Trotzdem halte Resident Evil 4 im Remake „den Ton des originalen Spiels in Ehren“, wie VideoGameChronicle findet.

Wer sich von dem Horrorspiel selbst eine Meinung machen will, kann Resident Evil 4 in einer Demo kostenlos schon vor dem Release ausprobieren. Das Horrorspiel erscheint für PS4, PS5, Xbox Series X und PC am 24. März 2023.