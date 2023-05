Ranglisten-Grind im Battle Royale – Fortnite erhält Ranked-Modus

Von: Joost Rademacher

Ranglisten-Grind im Battle Royale – Fortnite erhält Ranked-Modus © Epic Games / Team Unite

Fortnite ist das erfolgreichste Battle Royale der Welt, dabei hatte es bisher keinen eigenen Ranked-Modus. Bald wird Epic Games so einen Modus nachreichen.

Cary, North Carolina – In jedem Multiplayer-Spiel, das heutzutage etwas auf sich hält, gehört ein Ranglisten-Modus. Ob League of Legends, Rocket League oder CS:GO, überall grinden Spieler sich durch die Ränge und Ligen. Umso erstaunlicher ist es, dass Fortnite komplett ohne einen Ranked-Modus ausgekommen ist – bis jetzt. Bald wird auch das quietschbunte Battle Royale einen kompetitiven Modus mit Ranglisten erhalten.

Die Ankündigung des Ranked-Modus kam, wie man es von Fortnite mittlerweile gewohnt ist – Mit einem kryptischen Teaser-Video auf Twitter. Epic Games postete ein kurzes Video, in dem nur Symbole zu erkennen waren, die auf die neuen Ränge im Spiel hinweisen. Abgesehen von einem kleinen Hinweis in der Videobeschreibung mit den Worten „Will you rise through the ranks?“ äußerte der Entwickler und Publisher sich nicht weiter.