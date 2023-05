YouTuberin packt über Rammstein-Vorwürfe aus: „Kann und werde ich bestätigen“

Von: Josh Großmann

Die YouTuberin Kayla Shyx äußert sich zu den Vorwürfen gegen Rammstein und Sänger Till Lindemann. Auch sie habe „schlimme Dinge“ auf einem Konzert erlebt.

Triggerwarnung: Dieser Artikel beinhaltet Themen wie sexualisierte Gewalt und Missbrauch von Betäubungsmitteln, die negative Reaktionen bei Lesenden auslösen können.

Vilnius, Litauen – Nach einem Rammstein-Konzert in der litauischen Hauptstadt Vilnius wurden schwere Vorwürfe gegen Rammstein und den Sänger Till Lindemann erhoben. Eine Konzertgängerin behauptet, dass sie unter Drogen gesetzt wurde und es zu sexualisierter Gewalt hinter den Kulissen kam. YouTube-Star Kayla Shyx schaltet sich in der von Unschuldsvermutung geprägten Diskussion ein und will die Vorwürfe gegen Rammstein bestätigen können.

Rammstein-Vorwürfe nach Konzert in Vilnius – Till Lindemann soll Besucherin Drogen verabreicht haben

Was ist passiert? Am 22. Mai 2023 haben Rammstein ein Konzert in Vilnius gegeben. Eine irische Konzertgängerin, Shelby Lynn, sei von einer Mitarbeiterin der Rammstein-Crew angesprochen worden, um ihr Zugang zur „Row Zero“, also einem gesonderten Bereich noch vor der ersten Reihe für ausgewählte Konzert-Besucherinnen, zu gewähren – ein gängiges Prozedere bei Rammstein.

Shelby Lynn soll mit weiteren Auserwählten für die Row Zero zu einer Party vor der Show eingeladen worden sein, wo sie meint, von Till Lindemann einen Tequila-Shot erhalten zu haben. In einer Konzertpause soll Lynn hinter die Bühne geführt worden sein, um dort mit dem Sänger von Rammstein zu schlafen – als die Konzertgängerin das Angebot abgelehnt hat, habe der Sänger hitzig reagiert. Auf den folgenden Tweet schrieb Lynn viele weitere Posts, in denen sie beschreibt, was vorgefallen ist.

Verletzungen nach dem Konzert: Auf Twitter veröffentlichte Shelby Lynn Bilder und Videos ihrer Verletzungen. Wie sie die blauen Flecken bekommen hat, weiß sie nicht mehr. Shelby Lynn meint, sich nur in Teilen an den Abend erinnern zu können und mehrere Tage unter Übelkeit, Schüttelfrost und Herzrasen gelitten zu haben. Die Konzertgängerin ist sich deshalb sicher, dass ihr Drogen ins Getränk – mutmaßlich den Tequila-Shot von Lindemann – gegeben wurden.

Vorwürfe von Shelby Lynn: In einem Tweet stellt Lynn klar, dass sie Till Lindemann weder Vergewaltigung noch andere gewalttätige Straftaten vorwirft. Jedoch will sie mit aller Kraft dagegen vorgehen, dass Rammstein und die Crew der Band zukünftig weitere Mädchen aus der Row Zero unter Drogen setzen könnten. Die Polizei in Litauen sei informiert, rühre jedoch keinen Finger, obwohl Lynn sie angefleht haben soll. Es ist unklar, wie weit der Stand der aktuellen Ermittlungen – sofern welche stattfinden – überhaupt ist.

YouTuberin packt über Rammstein-Vorwürfe aus: „Kann und werde ich bestätigen“ © Imago/Rammstein (Montage)

Kayla Shyx soll ähnliche Erfahrung auf Rammstein-Konzert gemacht haben – YouTuberin bestätigt die Vorwürfe

Kayla Shyx meldet sich: Shelby Lynn rief in ihren Twitter-Statements andere Frauen dazu auf, ihre Geschichten zu erzählen. YouTuberin Kayla Shyx packt deshalb aus und berichtet, wie sie es „um ein Haar aus einer sehr gefährlichen Situation“ bei einem Rammstein-Konzert in 2022 geschafft habe. Die Anschuldigungen folgen nur wenige Wochen nach dem Vlesk-Skandal, bei dem dem Streamer sexuelle Nötigung vorgeworfen wurde.

Viele der Vorwürfe zu Till Lindemann und den „After-Afterpartys“ kann und werde ich bestätigen. […] Ich werde euch erzählen, was mir passiert ist und was für eine kranke, systematische Sexualstraftäter-Mafia hinter Rammstein/Till Lindemann steckt. Diese Scheiße muss aufhören. Es sind hunderte Mädchen betroffen.

Genau wie Lynn sei Shyx von der Crew „rekrutiert“ worden sein, um auf einer Afterparty dabei zu sein. Schon damals soll die YouTuberin berichtet haben, dass „schlimme Dinge“ passiert seien, doch wurde ihr verboten, darüber zu sprechen. Sie meint bereits mit vielen weiteren Frauen gesprochen zu haben, die genau das Gleiche erlebt haben sollen und warnt andere davor, Rammstein-Konzerte und die „Afterpartys“ zu besuchen.

Kayla Shyx über die Vorwürfe gegen Rammstein und Sänger Till Lindemann © Instagram: Kayla Shyx

Die YouTuberin veröffentlicht ein Statement, in dem sie der Musik-, Film- und Fashion-Industrie systematische Missbräuche vorwirft, die von Verantwortlichen totgeschwiegen werden. Sie klagt, dass nur wenige der Vorfälle ans Licht kommen würden, da man seine Karriere auf Spiel setze, wenn man über die Fälle sexualisierter Gewalt und ähnlichem spreche.

Rammstein über die Vorwürfe sexualisierter Gewalt: „Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt“

Rammstein meldet sich: Mit den Vorwürfen konfrontiert, gab die Band ein kurzes Statement via Twitter ab. Darin streiten sie ab, dass sich die Behauptungen in ihrem Umfeld zugetragen haben. Den Tweet mit der Stellungnahme zu den Vorwürfen ist an dieser Stelle eingebunden.

Es ist unklar, ob Shelby Lynn nach erstatteter Anzeige in Litauen noch weitere Behörden einschaltet. Auf ihrem Instagram-Account sammelt sie derzeit die Aussagen weiterer Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind und gibt ihnen eine Plattform, um sich mit Gleichgesinnten zu solidarisieren. Auf Twitter nennt sie das Statement von Rammstein „widerwärtig“.

Hier gibt es Hilfe: Wenn Sie oder jemand in Ihrem Umfeld Opfer von sexueller Gewalt sind, gibt es einige Hilfsstellen, an die Sie sich wenden können. Beim Weißen Ring bekommen Opfer von Kriminalität jeder Art Hilfe. Alternativ ist die Nummer gegen Kummer eine gute Anlaufstelle. Frauen und Mädchen können sich bei Ophelia melden.