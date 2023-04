Pokémon GO: Trainer meckern über neues Event:„Schreckliche Zeitverschwendung“

Von: Philipp Hansen

Der Negativtrend In Pokémon GO geht weiter. Versteht Niantic seine Spieler noch? Ein neues Event soll in echt der Gnadenstoß der Langeweile sein.

Hamburg – In Pokémon GO sollen Events die Trainer stetig mit krassen Boni und seltenen Monstern ins Spiel locken. Doch der Plan von Niantic scheint nicht mehr aufzugehen. Die Spieler fühlen sich betrogen, vergessen und zudem noch ausgebeutet von Pokémon. Wo es früher Tipps für die Community gab, findet sich jetzt Frustration.

ingame.de verrät, wieso die Spieler von Pokémon GO überkochen:

Entwickler Niantic scheint in letzter Zeit so gar nicht den Nerv der Spieler zu treffen – oder zumindest der lauten Spielerschaft. Es fing mit leiser Kritik an früher gewaltigen Events, wie den jährlichen Touren, an. Doch seit gut einem Monat brennt die Hütte in Pokémon GO. Auf Social Media liest man, dass Pokémon GO seine Spieler betrügt.