Geheime Waffe in Demo von Resident Evil 4 – Fans entdecken TMP

Von: Joost Rademacher

Geheime Waffe in Demo von Resident Evil 4 – Fans entdecken TMP © Capcom (Montage)

In der Demo vom kommenden Horror-Hit Resident Evil 4 gibt es eine geheime Waffe. So schaltet man einfach die TMP frei.

Hamburg – Das Remake von Resident Evil 4 erscheint noch in dieser Woche, schon vorher toben sich aber viele Fans in der Demo zum Horrorspiel aus. Darin ist einigen findigen Fans aufgefallen, dass man schon im ersten großen Kampf im Dorf gegen die Ganados die TMP erhalten kann. Für die geheime Waffe ist aber ein großes Opfer notwendig.

Hier sehen Sie, wie man in Resident Evil 4 Remake die TMP finden kann.

Wer sich den Start in das Spiel ein wenig vereinfachen will und viel Vertrauen in die eigene Fähigkeit zum Ausweichen hat, sollte die TMP am Start von Resident Evil 4 auf jeden Fall besorgen. Die zusätzliche Waffe bietet gute Crowd Control für den Anfang und hilft , die Horden der Ganados im Dorf ein wenig besser in Schach zu halten.