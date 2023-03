Frust in Pokémon GO: Spieler wettern gegen heimliches Update

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO killt wohl starken Raid-Bonus – Benachteiligt die fleißigsten Spieler © Niantic / Nintendo / Ingame.de (Montage)

Das Sonderbonbon XL ist ein seltener Gegenstand in Pokémon GO. Bisher wurden damit fleißige Spieler belohnt. Doch ein Update ändert alles.

San Francisco – Eine neue Änderung im Spiel sorgt aktuell für Ärger in der Pokémon GO-Community. Offenbar hat Entwickler Niantic hinter den Kulissen des beliebten Pokémon-Spiels ein paar Änderungen vorgenommen, die den Spielern ziemlich sauer aufstoßen. Allerdings ist bisher noch nicht ganz klar, welche Auswirkungen die Änderung auf das Spiel haben wird.

Vergangenen Mittwoch bemerkte ein Spieler, dass er als Belohnung für die Teilnahme an Raid-Stunden offenbar keine Sonderbonbons XL mehr bekam. Am Tag vor der Raid-Stunde hatte der Spieler offenbar noch regelmäßig das Sonderbonbon XL in den Raids erhalten. Daraufhin postete er seinen Unmut auf Twitter. Auf seinen Tweet häuften sich die Meldungen von anderen Spielern, die ebenfalls leer ausgegangen waren. Es zeichnete sich ein Muster ab.