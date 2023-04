Hoffnung auf großes PS5-Showcase – Stattdessen speist Sony die Fans mit Final Fantasy ab

Von: Joost Rademacher

Seit Wochen warten Fans auf die Ankündigung eines großen Showcase für die PS5. Jetzt hat Sony geantwortet – und lässt viele ernüchtert zurück.

San Mateo, Kalifornien – Viele PlayStation-Fans mussten eine Enttäuschung hinnehmen, als Sony zuletzt die Ankündigung eines kommenden State of Play Livestreams machte. In der Community geht seit Wochen die Vermutung um, dass Sony noch in der ersten Hälfte des Jahres ein großes Showcase planen würde, mit zahlreichen Premieren und neuen Ankündigungen. Statt einer Präsentation zu „Phase 2“ im Zyklus der PS5 wird es aber nur Material zu Final Fantasy 16 geben.

Name der Konsole PlayStation 5 (PS5) Hersteller Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ Stationäre Spielkonsole Generation 09. Konsolengeneration Speichermedium Blu-Ray, SSD Release 19. November 2020

PS5: Erhofftes Showcase entpuppt sich als Präsentation zu Final Fantasy 16

Was hat Sony geplant? Am 11. April 2023 enthüllte Sony noch für dieselbe Woche einen „State of Play“-Livestream auf den eigenen Kanälen. Wer dahinter aber einen großen Sturm aus Weltpremieren und neuer Hardware erwartet, liegt falsch. Stattdessen liegt der Fokus einzig auf dem bald erscheinenden Final Fantasy 16, das Fans in einer 20-minütigen Präsentation noch einmal genauer unter die Lupe nehmen können.

Termin State of Play: 13. April, 23:00 Uhr (deutsche Zeit)

Für viele eingefleischte PlayStation Fans ist das Programm der State of Play eine Enttäuschung. Immerhin ist Final Fantasy 16 seit der Ankündigung der PS5 im Jahr 2020 in vielen Werbematerialien zur Konsole und Trailern zu sehen. Eben die großen Enthüllungen und neuen Spieletrailer sind es, auf die Fans händeringend warten. Viele Gerüchte und Berichte von Insidern haben ihnen zuletzt nämlich genau das versprochen haben.

Was waren die Gerüchte? Einer der ersten, die über ein potenzielles PS5 Showcase berichteten, war Gaming-Insider Jeff Grubb. In seinem Podcast „Game Mess“ erklärte Grubb im Februar 2023, dass Sony schon für Herbst 2022 eine große Präsentation geplant hätte. Das Unternehmen musste aber verschieben, da viele Entwickler noch nicht bereit waren, so Grubb.

Hoffnung auf großes PS5-Showcase – Stattdessen speist Sony die Fans mit Final Fantasy ab © Sony / Square Enix (Montage)

Ein solches Showcase soll aber noch vor Juni 2023 stattfinden und eine „Phase 2“ der PS5 einläuten. Geplant wäre, das Showcase noch vor der inzwischen abgesagten E3 2023 abzuhalten. Unabhängige, namhafte Insider haben seit den ersten Berichten ebenfalls Hinweise auf die Präsentation gegeben.

PS5: Erwarteter Showcase soll Phase 2 der Sony-Konsole einläuten

Das steckt hinter Phase 2 der PS5: Nachdem viele groß angekündigte Titel der PS5 inzwischen erschienen sind, warten viele Fans auf neue Ankündigungen und Trailern rund um die PS5. Die Hoffnungen liegen hier vor allem auf Titeln wie Spider-Man 2 oder Death Stranding 2, aber auch viele bislang unbekannte Spiele dürften für Phase 2 der PS5 enthüllt werden. Mehreren Berichten von Jeff Grubb, Tom Henderson und anderen Insidern zufolge soll Sony aber nicht nur neue Spiele für die PS5 in der Pipeline haben.

In den vergangenen Wochen sind immer mehr Leaks aufgetaucht, die von einer neuen Version der PS5 mit entfernbarem Laufwerk sprechen. Auch eine PS5 Pro ist wieder vermehrt im Gespräch – für schlackernde Ohren unter den Fans sorgten zuletzt aber die ersten Infos zu einem Handheld für die PS5, der per Remote Play mit der stationären Konsole gekoppelt werden könnte. Diese Hardware soll ebenfalls zu Phase 2 gehören und auf dem Showcase vorgestellt werden – das wünschen sich zumindest Fans und Insider.