PS5 in Schwarz: So würde Sonys neue Konsole im gewohnten Design aussehen

Sony hat das Design der Playstation 5 endlich der Öffentlichkeit präsentiert.

So wie auch der Controller ist sie größtenteils weiß gehalten.

Nicht allen gefällt die Farbe und viele fragen sich daher: Wie würde die Konsole eigentlich in Schwarz aussehen?

Das lange Warten ist endlich zu Ende. Sony hat im Rahmen des "The Future of Gaming"-Streams das Design der Playstation 5 enthüllt*. Zuvor gab es vor einigen Wochen schon den Controller zu sehen, dessen weiße Farbe stark auffiel und die Meinungen spaltete. Während den einen der neue Look gefiel, befürchteten andere, dass auch die Konsole selbst diesen Farbton erhalten könnte. Diese Befürchtung hat sich nun bewahrheitet und viele Playstation-Veteranen fragen sich jetzt: Wie würde die PS5 in Schwarz aussehen?

PS5: So sieht die Playstation 5 in Schwarz aus

Nachdem Sony die offiziellen Bilder der Konsole der Öffentlichkeit präsentiert hatte, dauerte es nicht lang, bis im Netz erste grafisch bearbeitete Versionen der PS5 auftauchten. Neben weniger seriösen und witzig gemeinten Posts gibt es auch Alternativ-Designs, die durchaus ansprechend sind. Vor allem das gewohnt matt-schwarze Design könnte Sony zum Launch oder später als weitere Farb-Option für die PS5 auf den Markt bringen. Wie das aussehen könnte, hat ein Reddit-Nutzer gezeigt:

PS5: Viele Details noch ungewiss

Noch gibt es bezüglich der PS5 viele Unklarheiten. Es ist wahrscheinlich, dass die Konsole in verschiedenen Farbvarianten erhältlich sein wird, vermutlich aber noch nicht zum Launch Ende 2020.

Zuvor gab Sony Infos zur Hardware-Leistung der PS5* bekannt und auch der Controller "DualSense*" wurde vor einigen Wochen vorgestellt. Nachdem jetzt das Design endlich enthüllt wurde, wird Gamer in nächster Zeit vor allem eine Frage beschäftigen: Wie viel wird die PS5 kosten? Dazu hat Sony noch nichts verraten. Einige Branche-Analysten gehen von einem Launch-Preis von rund 500 US-Dollar/Euro aus*. Die reine Digital-Edition - ohne Blu-Ray-Laufwerk - wird sicherlich günstiger angeboten, allerdings ist unklar, ob sie zum selben Zeitpunkt auf den Markt kommt.

