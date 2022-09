PS5: Neues Modell wohl günstiger für Sony – Aber teurer für Kunden?

Von: Niels Olesen

Ein neues Modell der beliebten PlayStation 5 ist aufgetaucht. Es soll effizienter und günstiger in der Produktion sein. Aber teurer für Kunden?

Australien – Die PlayStation 5 von Sony ist eine sehr beliebte Konsole. Aus diesem Grund ist sie auch 2 Jahre nach Release fast dauerhaft in Deutschland ausverkauft. Jetzt ist ein neues Modell der PS5 aufgetaucht. Was anfangs gut klingt, da die Konsole wohl günstiger für Sony ist, hat aber für die Käufer wohl weniger Vorteile. In einem YouTube Video hat der Technik-YouTuber Austin Evans alle Veränderungen aufgezeigt.

Bisher ist die neue Playstation 5 nur in Australien verfügbar, um eine frische Version zu ergattern, müsste also eine ordentliche Strecke zurückgelegt werden. Ob es das neue Modell auch nach Deutschland schafft, ist noch unklar. Höchstwahrscheinlich würde es hier aber auch schnell ausverkauft sein.