PS5: Aktuelle Nachrichten, Updates und Leaks zur neuen Konsole von Sony

Rund sieben Jahre nach dem Vorgänger soll im Winter 2020 die PS5 erscheinen. Hier finden Sie alle News, Leaks und Gerüchte zur Next-Gen-Konsole von Sony.

Update vom 12. Juni, 12:46 Uhr: Wie ingame.de berichtet, stellte Sony im Livestream die Spiele und das Design der PS5* vor. Doch die Fans vermissen weiterhin einige wichtige Informationen.

Update vom 12. Juni, 12:25 Uhr: DualSense-Controller bangen um ihr Leben! Sony kündigt auf der PS5-Enthüllung ein Remake zum frustig-kultigen Demon’s Souls an, das für die neue Spielekonsole erscheinen soll. Auf ingame.de erfahren Sie, warum das Action Adventure schon jetzt tausende DualSense-Controller auf dem Gewissen* hat.

Update vom 12. Juni, 11:46: Nachdem die Konsole nun mit ihrem vollen Design enthüllt worden ist, kommen auch die ersten Meinungen rein. Ingame.de berichtet, wie gespalten die Meinungen zur PS5 sind*.

Update vom 11. Juni 2020, 12:13 Uhr: Datenpanne bei Amazon! Für kurze Zeit war die PS5 beim beliebten Versandhandel zu bestellen - das Amazon Missgeschick gibt Aufschluss zu Details rund um die neue Sony-Konsole*.

Update vom 11. Juni 2020, 10:49 Uhr: Diese verdächtige Twitter-Nachricht bringt die Gerüchteküche um einen Release von God of War auf der PS5 zum Brodeln. Ingame.de berichtet, wie realistisch ein Nachfolger zu God of War wäre* und was die Fans sonst noch dazu wissen müssen.

Update vom 10. Juni 2020: Nun ist es bald so weit. Das Live-Event zur PS5 findet bald statt. Ingame.de informiert, wo man den Stream schauen und was man erwarten kann*.

Update vom 05. Juni 2020: Die PlayStation 5 kommt weltweit am selben Tag heraus*, wie Sony bestätigte.

Update vom 02. Juni 2020, 17:33 Uhr: Um auf die rassistischen Missstände der Welt aufmerksam zu machen, verschob Sony die geplante PS5-Präsentation. Dennoch sind bereits einige PS5-Titel bekannt.*

Update vom 02. Juni 2020: Trotz abgesagtem Event meinen einige Fans schon zu wissen, welche Spiele für die PS5 erscheinen werden. Ingame.de berichtet, welche Spiele dies sein könnten*.

Update vom 29. Mai 2020, 15:20 Uhr: Ein Traum für vergessliche Gamer – Kürzlich wurde vom US-Patent- und Markenamt ein einzigartiges Patent ausgestellt. Profiteur ist Sony, die für den DualSense-Controller der neuen PlayStation ein neues Feature planen. Welche Neuheit Sony für den PS5-Controller patentiert hat* und ob sie schon zum Release der Next-Gen-Konsole kommt, erfahren Sie auf ingame.de

Update vom 29. Mai 2020, 12:20 Uhr: Obwohl das Design der PS5 noch ein Mythos ist, könnte sich dies bald ändern. Ingame.de berichtet, wie die Konsole nun bald schon bei einer Spiele-Präsentation enthüllt werden könnte*.

Tokio, Japan – Viele Fans sind schon seit längerem gespannt auf die Next-Gen-Konsole von Sony. Die PS5* soll rund sieben Jahre nach seinem Vorgänger im Winter 2020 erscheinen.

Die Marke PlayStation von Sony* dominiert seit vielen Jahren zusammen mit der Xbox den Markt der Konsolen. Nun soll Ende 2020 eine neue Konsole mit vielen verbesserten Features, wie zum Beispiel Abwärtskompatibilität erscheinen. Mit Hardware-beschleunigtem Raytracing und einer SSD als Datenspeicher soll die PS5 eine der leistungsstärksten Konsolen auf dem Markt werden.

Ingame.de berichtet von allen Informationen, die über die PS5 im Internet veröffentlicht werden. Vom Konkurrenzkampf mit dem Giganten Microsoft und deren Next-Gen-Konsole, der Xbox Series X, zu geplanten Live-Events mit Enthüllungen und dem Preis der PS5 ist alles dabei. Es wird ebenfalls regelmäßig über das Aussehen der Konsole und die Leistung berichtet. Alle neuen Informationen, Leaks und Updates zu der neuen Konsole gibt es hier im Überblick.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion