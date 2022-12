PS5: Kühlt Deine Konsole schlechter, wenn sie waagrecht liegt? Sony klärt auf

Von: Ömer Kayali

Die Playstation 5 lässt sich vertikal oder horizontal aufstellen. © Sony Interactive Entertainment

Die Playstation 5 lässt sich vertikal oder horizontal platzieren. Doch beeinflusst das die Kühlleistung des Lüfters? Sony klärt auf.

Nachdem Sony die PlayStation 5 enthüllt hatte, begegneten die Gamer dem Design mit gemischten Gefühlen. Die weiße Farbe war definitiv das auffälligste Merkmal, da die Konsolen der vorangegangenen Generationen größtenteils schwarz waren. Doch das ist nicht das einzige Detail, was stark auffällt. Auch die schiere Größe der PS5 erinnert schon fast an einen Desktop-PC. Die Konsole ragt mit Gestell ganze 40 cm in die Höhe.

Der Grund, weshalb die Next-Gen-Playstation so groß sein muss, ist der riesige Lüfter. Viele Spieler fragen sich nun, ob es die Kühlleistung der Konsole beeinflusst, wenn sie waagrecht unter dem Fernseher Platz findet statt senkrecht.

Sony klärt auf: PS5 lieber aufstellen oder hinlegen?

Aus Platzgründen müssen sich Playstation-Fans fragen, wie sie die PS5 am besten in der Wohnung positionieren. Wer nicht ausreichend Platz neben dem Fernsehtisch hat, erwägt sicherlich ein geeignetes Plätzchen unter dem Fernseher zu arrangieren. Doch kann der Lüfter noch für ausreichend Kühlung sorgen, wenn die Konsole waagrecht positioniert ist? Gegenüber dem japanischen Portal 4 Gamer erklärte Yasuhiro Ootori aus der Hardware-Design-Abteilung von Sony:

Aus Sicht des Designers gibt es keinen Unterschied in der Kühlleistung zwischen vertikaler und horizontaler Installation. Ich denke, einige Leute denken, dass die Wärmeableitungseffizienz in der vertikalen Installation aufgrund des Kamineffekts höher sein sollte. In einem Kühlsystem mit einem aktiven Lüfter liegt der Kamineffekt jedoch auf dem Messfehlerniveau. Es funktioniert gemäß den Spezifikationen sowohl bei horizontaler als auch bei vertikaler Installation.

PS5: Der Lüfter funktioniert gleichermaßen, wenn die Konsole horizontal oder vertikal aufgestellt ist. © Sony

PS5-Lüfter zieht von beiden Seiten Luft an

Ursprünglich gab es Überlegungen zwei Lüfter in die PS5 einzubauen. Doch ein größerer Ventilator mit einem Durchmesser von 120 mm erwies sich als günstiger, da so keine weitere Steuerungseinheit integriert werden musste. Der Ventilator hat den Vorteil, dass die Luft von beiden Seiten angezogen wird. Darüber hinaus verfügt der Lüfter über zwei Staubfänger.