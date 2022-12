PS5 kaufen: Konsolen-Flut hält an – Sony verlängert Vorbestell-Aktion

Von: Janik Boeck

PS5 kaufen vor Weihnachten: Vorbestellaktion wurde verlängert © 20th Century Foy | Sony

Die PS5 wird im neuen Jahr weiterhin leicht zu haben sein. Sony hat die riesige Bestell-Aktion verlängert. Es gibt noch mehr frischen Nachschub.

Hamburg – Die PS5 von Sony war im Dezember 2022 so leicht wie noch nie zu bekommen. Quasi den gesamten Monat über konntet ihr problemlos eine Konsole bestellen. Das wird sich auch in den kommenden Wochen nicht so schnell ändern. Sony hat die Bestell-Aktion, die eigentlich am 22. Dezember geendet ist, um weitere Tage verlängert. Dafür verschiebt sich auch der Liefertermin der Konsole etwas nach hinten.

ingame.de zeigt die Details zur Vorbestell-Aktion der PS5, die Sony verlängert hat.

Seit dem 1. Dezember läuft in Deutschland eine große Bestell-Aktion von Sony. Mit dabei sind fast alle Händler in Deutschland, die das Bundle der Konsole mit God of War anbieten und eine Lieferung bis zum 31. Dezember versprechen.