PS5 kaufen am Black Friday 2022: So stehen die Chancen auf Konsolen

Von: Ömer Kayali

Viele PlayStation-Fans haben noch immer keine Konsole, da sie weiterhin nur begrenzt verfügbar ist. Wird man die PS5 am Black Friday 2022 kaufen können?

Die PlayStation 5 feierte vor kurzem ihr zweites Jubiläum. Doch auch zwei Jahre nach der Markteinführung ist Sonys Konsole noch immer nicht so einfach zu kriegen – schon gar nicht in den Regalen bei Elektrofachmärkten, da sie aktuell größtenteils über Onlineshops verkauft wird. Für die PS5-Knappheit gibt es mehrere Gründe: Einerseits besteht nach wie vor eine hohe Nachfrage, doch auch der weltweite Halbleiter-Mangel sorgte dafür, dass die Produktion und somit das Angebot lange nicht Schritt halten konnten. Aktuell haben viele Händler ihre Black Friday-Deals gestartet. Ist während den Aktionstagen mit neuen Kontingenten der PS5 zu rechnen?

PS5 am Black Friday 2022 kaufen? So stehen die Chancen dieses Jahr

Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 25. November. Bei Kunden sind Technik-Produkte – darunter auch Konsolen, Zubehör und Spiele – besonders begehrt. Gamer werden daher sicherlich etwas finden, was ihnen zusagt – nur sieht es bei der PS5 eher düster aus.

Denn der Black Friday dreht sich um Rabatte. Die Nachfrage nach der PlayStation 5 ist selbst zum regulären Preis hoch. Daher wäre es sinnlos, sie zum Black Friday günstiger anzubieten. Viele PlayStation-Fans wären sogar bereit, mehr für die Konsole zu bezahlen, was zahlreiche Weiterverkäufer sich zu Nutze machen und die PS5 teilweise für rund 1.000 Euro anbieten.

PS5-Verkauf am Black Friday 2022 nicht gänzlich ausgeschlossen, aber...

Es könnte natürlich sein, dass einige Anbieter in der Zeit vor und nach dem Black Friday neue Kontingente der PS5 erhalten und verkaufen. Allerdings ist es unwahrscheinlich – sollte es überhaupt dazu kommen –, dass dies als Black Friday-Angebot betitelt wird. Außerdem würden neue verfügbare Konsolen zu einem großen Ansturm in den Online-Shops führen. Überlastete Server und Seitenabstürze könnten die Folge sein – und das wollen die Händler in der umsatzstärksten Woche das Jahres auf alle Fälle vermeiden.