PS Plus September 2023: Mittelmäßiges Spiel überrascht – Zweitmeiste Downloads dieses Jahr

Von: Noah Forouzan

PS Plus überrascht mit guten Zahlen im September 2023. Ein Titel kann sich auf Platz 2 der meist heruntergeladenen Spiele platzieren.

San Mateo – Nach der Preiserhöhung Anfang 2023 fuhren Fans die Geschütze gegen Sony auf. PS Plus bescherte Spielern nicht nur teure Preise, sondern auch mittelmäßige Spiele. Dennoch überrascht der Monat mit guten Zahlen. Denn ein bestimmtes Spiel konnte sich auf Platz 2 aufreihen. Um welchen Titel geht es?

Name des Dienstes PS Plus (PlayStation Plus) Monatliche Kosten 8,99 Euro Anbieter Sony Interactive Entertainment (SIE) Vorteile 2 mtl. Gratis-Spiele, Zugang zum PS4/5 Online-Multiplayer, exklusive Rabatte im PlayStation-Store, 100 GB Online-Speicher Aktive Mitgliedschaften 48 Millionen User*innen (Stand: Dezember 2022)

PS Plus nach Preis-Debakel: Fans laden sich dieses Spiel im September 2023 rauf und runter

Um welches Spiel geht es? Es handelt sich hierbei um die Neuumsetzung von Saints Row. Das 2022 erschienene Actionspiel konnte keine positiven Stimmen für sich gewinnen, aber scheint wohl doch sehr beliebt zu sein. Das Spiel weckt großes Interesse bei Fans. Saints Row ist es gelungen, den Konkurrenten Call of Duty Black Ops Cold War vom Juli 2023 um 2,44 Prozent mehr aktive Spieler zu übertreffen.

PS Plus September 2023: Mittelmäßiges Spiel überrascht – Zweitmeiste Downloads seit 2019 © Google (Montage)

Das ist die Top 5 der PS Plus Essential Games: Trotzdem muss sich der Titel bisher gegen Battlefield 2042 geschlagen geben. Vergleicht man die beiden Titel, stellt man fest, dass die Spielerzahl von Saints Row beim PS Plus-Debüt um 23,64 Prozent unter dem von Battlefield 2042 liegt. Das ist nicht allzu überraschend, wenn man bedenkt, dass Battlefield 2042 im März 2023 einen kometenhaften Anstieg von mehr als 500 Prozent an aktiven Spielern über PS Plus verzeichnen konnte. Hier die Top 5:

Battlefield 2042 – März 2023 Saints Row – September 2023



Call of Duty Black Ops Cold War – Juli 2023 Minecraft Dungeons – März 2023



Chivalry 2 – Mai 2023

PS Plus: Gute Zahlen, aber trotzdem nicht zufrieden?

So reagieren die Fans: Zwar sehen die Zahlen gut aus, aber die Stimmen sind tendenziell eher negativ. Auf Reddit sind einige User der Meinung, dass Saints Row zwar nicht gut sei, aber man einen Blick hineinwagen könnte. Es ist ein typisches Spiel, was man kostenlos mal antesten kann. Andere sind der Meinung, dass die Auswahl so schlecht bei den monatlichen Spielen ist, dass Saints Row gefühlt ein Highlight sei. Hier ein paar Reaktionen:

„Ich würde gerne die Anzahl der Leute sehen, die die Hauptgeschichte bis zum Ende durchgespielt haben. Ich habe es heruntergeladen, um zu sehen, ob die schlechten Kritiken gerechtfertigt waren. Das waren sie. Das Zielen ist grauenhaft.“ – @TJae0120

„PS Plus ist der beste Ort, um mittelmäßige Spiele auszuprobieren, für die man nicht bezahlen will“ – @Ultrafares

„Das hat weniger damit zu tun, wie gut Saints Row ist, sondern eher damit, wie mies die diesjährigen Spiele mit PS Plus waren.“ – @Mizake_Mizan

