PS Plus: Gratis-Spiele für September 2022 geleakt

Von: Janik Boeck

PS Plus versorgt Fans monatlich mit neuen Gratis-Spielen. Die Games für September 2022 wurden bereits geleakt. Diese Titel sind dabei.

Fans von Sony warten jeden Monat gespannt auf die neuen Gratis-Spiele im PlayStation-Abo PS Plus. Vor den Releases von Modern Warfare 2 und dem Remake von The Last of Us Part 1 sind die Erwartungen hoch, dass echte Knaller ins Abo kommen. Für den September 2022 wurden die drei Titel nun geleakt.

Name des Dienstes PS Plus (PlayStation Plus) Monatliche Kosten 8,99 Euro Anbieter Sony Interactive Entertainment (SIE) Vorteile 2 mtl. Gratis-Spiele, Zugang zum PS4/5 Online-Multiplayer, exklusive Rabatte im PlayStation-Store, 100 GB Online-Speicher Aktive Mitgliedschaften 48 Millionen User*innen (Stand: Dezember 2021)

PS Plus: Gratis-Spiele für September 2022 geleakt – Diese Titel sind dabei

Das sind die Gratis-Spiele im September: Die Gratis-Spiele für PS Plus im September 2022 sind geleakt worden. Und wenn der Leak stimmt, können sich die Fans auf drei unterschiedliche Genres freuen. Diese drei Gratis-Spiele kommen wohl im September 2022 in PS Plus.

Need for Speed Heat

TOEM

Granblue Fantasy Versus

Woher stammt der Leak? In den letzten Monaten war Dealabs eine zuverlässige Quelle für die PS Plus Gratis-Spiele. Auch dieses Mal stammt der Leak von der französischen Seite.

So glaubwürdig ist der Leak: Wie bei allen Leaks gilt auch hier: Genießt die Information mit Vorsicht. Dealabs hat sich in den letzten Monaten aber als sehr zuverlässig erwiesen. Ob die Games wirklich kommen, werden wir erst erfahren, wenn die Ankündigung der PS Plus Gratis-Spiele für September 2022 erschienen ist.

PS Plus: Gratis-Spiele für September 2022 geleakt – so gut sind sie

Lohnen sich die Gratis-Spiele im September 2022? Wie immer sind die Spiele durchwachsen, was ihre Wertungen angeht. „Need for Speed Heat“ bedarf keiner großen Erklärung. Auf Metacritic fuhr das Rennspiel jedoch nur eine 72er Wertung ein. „TOEM“ ist ein Indie-Titel, bei dem es darum geht, eine mystische Insel zu entdecken. Auf Metacritic gab es dafür eine 80.

PS Plus: Gratis-Spiele für September 2022 - Die kostenlosen Games für PS4 und PS5 von Sony sind geleaked

„Granblue Fantasy: Versus“ ist knallharte JRPG-Action vom allerfeinsten. Für Kritiker*innen war das Spiel eine 78 wert, die Spieler*innen vergaben jedoch durchschnittlich nur eine 6,5. Nach einem sehr starken August sieht es also so aus, als würde PS Plus im September 2022 etwas schwächeln, was die Gratis-Spiele angeht.