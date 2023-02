PS Plus Collection fliegt raus – Jetzt schnell diese 19 Hits für PS5 sichern

Von: Josh Großmann

PS Plus Collection fliegt raus – Jetzt schnell diese 19 Hits für PS5 sichern © Sony/Unspalsh

Seit 2020 bietet Sony allen PS5-Besitzern die PS Plus Collection. Die 19 Top-Hits für PS5 verschwinden im Mai – sichert sie euch also schnell.

San Mateo, USA – Die PS Plus Collection ist ein Segen für alle PS5-Besitzer, die sich ein kostenloses Arsenal an Games wünschen. Das beliebte Angebot von Sony soll jedoch schon bald für immer verschwinden. Unter den 19 Games sind echte Top-Hits wie The Last of Us, God of War und Monster Hunter World. Wenn ihr schnell seid, könnt ihr die PS Plus Collection behalten und auch nach Ablauf kostenlos auf die Spiele zugreifen.

ingame.de enthüllt, wann die PS Plus Collection verschwindet und wie man sich die Spiele jetzt noch sichern kann.

Mit der Bekanntgabe der PS Plus Games für Februar 2023 hat Sony angekündigt, dass die beliebte PS Plus Collection im Mai verschwinden wird. Damit streicht der Konsolen-Hersteller aus San Mateo einen großen Vorteil für PS5-Besitzer. Wer schnell ist, kann sich die 19 extrem beliebten Spiele aber dauerhaft sichern.