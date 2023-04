PS Plus schmeißt 32 Spiele raus – 3 Gratis-Kracher sollte man sich schnell sichern

Von: Noah Struthoff

PS Plus macht Frühjahrsputz und schmeißt über 30 Spiele aus dem Gratis-Sortiment. Mit dabei sind auch 3 absolute Kracher, die man sich noch sichern sollte.

San Mateo – PS Plus Extra und Premium aktualisieren ihren Game-Katalog und in Zuge dessen verlassen über 30 Spiele das Abonnement von Sony. Wer also einen der Titel kostenlos mitnehmen möchte, sollte schnell zuschlagen, denn die Spiele sind nur noch wenige Tage verfügbar. Im Gegenzug gibt es aber auch einige Neuzugänge an der Spiele-Front. ingame.de stellt alle Neuzugänge und Abgänge vor und verrät, welche Spiele man sich jetzt noch schnell sichern sollte.

Name des Dienstes PS Plus (PlayStation Plus) Monatliche Kosten 8,99 Euro Anbieter Sony Interactive Entertainment (SIE) Vorteile 2 mtl. Gratis-Spiele, Zugang zum PS4/5 Online-Multiplayer, exklusive Rabatte im PlayStation-Store, 100 GB Online-Speicher Aktive Mitgliedschaften 48 Millionen User*innen (Stand: Dezember 2022)

PS Plus entfernt 32 Spiele aus dem Katalog – Welche Titel sind dabei?

Diese Spiele werden entfernt: Insgesamt werden 32 Spiele aus dem Katalog entfernt, die bisher für alle Abonnenten von PS Plus Premium und Extra kostenlos zur Verfügung standen. Folgende Spiele sind betroffen:

Deadlight: Director’s Cut

Homefront: The Revolution

Graveyard Keeper

Kona

Relicta

Windbound

Chronos: Before the Ashes

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Mighty No. 9

Red Faction Guerrilla Remastered

Shenmue 3

The Wonderful 101: Remastered

Marvel’s Spider-Man

Resident Evil

NBA 2K Playgrounds 2

FlatOut4 – Total Insanity

This War of Mine: The Little Ones

Metro: Last Light Redux

Metro 2033 Redux

Last Day of June

Virginia – The Game

Dreamfall Chapters

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

MX vs ATV All Out

Kingdom Come: Deliverance

Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY!

Left Alive Day One Edition

STAR OCEAN First Departure R

Balan Wonderworld

How to Survive: Storm Warning Edition

Pixel Piracy

Tour De France 2021

Diese Spiele kommen neu dazu: Es werden aber nicht nur Spiele entfernt. Im Gegenzug werden auch einige Titel hinzugefügt, die dann allen Abonnenten von PS Plus Extra und Premium kostenlos zur Verfügung stehen. Folgende Gratis-Games sind dabei:

Anodyne

Kena: Bridge of Spirits

Doom Eternal

Riders Republic

Wolfenstein 2: The New Colossus

Wolfenstein: The Old Blood

Slay the Spire

Monster Boy and the Cursed Kingdom

The Evil Within

Bassmaster Fishing

Paradise Killer

Sackboy: A Big Adventure

Wann findet der Austausch statt? Die 32 Spiele, die entfernt werden, verschwinden am 15. Mai aus der PS Plus Bibliothek. Bis dahin kann man die Titel kostenlos herunterladen und dauerhaft behalten. Der Download muss nur bis dahin gestartet sein. Nach dem 15. Mai kosten die Spiele wieder Geld.

Die neuen Spiele kommen hingegen deutlich früher in die PS Plus Bibliothek. Ab dem 18. April lassen sich diese Spiele kostenlos herunterladen. Man hat also in etwa einen Monat Zeit, in dem sowohl die alten Spiele, als auch die neuen Games verfügbar sind.

Sony schmeißt 32 PS Plus Titel raus. © Sony/Marvel (Montage)

PS Plus schmeißt Top-Kracher raus – Diese Titel sollte man sich sichern

Diese Kracher sollte man sich noch schnell sichern: Wer PS Plus Extra oder Premium besitzt, aber die oben aufgelisteten Spiele noch nicht seiner Bibliothek hat, sollte schnell sein. Vor allem 3 Spiele-Klassiker sollte man bis zum 15. Mai unbedingt heruntergeladen haben. Dazu zählen:

Marvel‘s Spider-Man

Resident Evil

Metro 2033 Redux

Diese 3 Titel sind in der Gaming-Szene durchaus beliebt. Mit Resident Evil ist ein absoluter Horror-Klassiker dabei. Marvel‘s Spider-Man punktet als geniales Open World Spiel, in dem ihr als legendärer Spider-Man die Stadt retten müsst. Metro 2033 Redux ist die definitive Version von Metro 2033 und bei Shooter-Fans, die es auch mal gruselig mögen, durchaus beliebt.

