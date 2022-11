Statt 7 vs. Wild: Deutscher Twitch-Star stellt eigenes Survival-Projekt auf die Beine

Von: Josh Großmann

7 vs. Wild: Twitch-Streamer Trymacs stellt sein eigenes Survival-Projekt auf die Beine © dpa / Michael Nelson / Instagram: Trymacs

Auf Twitch ist Trymacs extrem erfolgreich. Von 7 vs. Wild begeistert, will er sein eigenes Survival-Experiment auf die Beine stellen – noch in diesem Jahr.

Hamburg – Trymacs ist einer der größten Twitch-Streamer in Deutschland und bekannt für die gigantischen Events, die er organisisert. Derzeit läuft die extrem erfolgreiche YouTube-Webserie „7 vs. Wild“ – eine Survival-Show von und mit Fritz Meinecke. Weil er selbst nicht zur ersten oder zweiten Staffel von 7 vs. Wild eingeladen wurde, möchte er nun sein eigenes Überlebensexperiment starten. Trymacs Version von 7 vs. Wild soll noch in diesem Jahr stattfinden.

ingame.de präsentiert den Plan von Trymacs eine eigene Version von 7 vs. Wild zu machen.

In der zweiten Staffel von 7 vs. Wild wurden sieben Kandidaten auf einer verlassenen Insel in Panama ausgesetzt. Sie filmen ihr Abenteuer selbst und werden von keinem Kamera-Team verfolgt. Alles, was die dabei haben, sind einige vorher ausgewählte Gegenstände wie Wasserfilter oder Macheten. Trymacs ist von der Survival-Show so begeistert, dass er seinen eigenen Ableger plant.